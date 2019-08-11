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İZMİRLİLER KURBAN BAYRAMINDA CAMİLERDE BULUŞTU

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 09:58 | Son Güncelleme

 İZMİRLİLER, kurban bayramının ilk günü vatandaşlar, camileri doldurdu.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİRLİLER, kurban bayramının ilk günü vatandaşlar, camileri doldurdu. Namazın ardından vatandaşlar, cami çıkışlarında bayramlaştı.

Kurban bayramının ilk günü vatandaşlar, bayram namazını kılmak içiç camilerin yolunu tuttu. Bayram namazı için beraber saf tutan vatandaşlar, çıkışta birbirleriyle bayramlaştı. Öte yandan, namaza gelen vatandaşlara cami önlerinde ikramlar yapıldı. Namazın ardından dağılan cemaat kurbanlıklarını kesmek için yola çıktı.

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