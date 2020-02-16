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İzmirliler Sevdiklerine Koştu

16.02.2020 17:19 | Son Güncelleme

İzmir’de yüzlerce kişi 14 Şubat Sevgililer Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen “Sevdiğine Koş” etkinliğinde bir araya geldi

İzmirliler Sevdiklerine Koştu

İzmir’de yüzlerce kişi 14 Şubat Sevgililer Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen “Sevdiğine Koş” etkinliğinde bir araya geldi.

Etkinliğe, sadece sevgililer değil, birbirini seven arkadaşlar, kardeşler, anne-kız ya da baba-oğullar da katıldı.

Çiftler, Konak Vapur İskelesi’nden ve Üçkuyular Vapur İskelesi’nden koşmaya başladı.

Üçkuyular’dan başlayanlar 3,5 kilometre, Konak’tan başlayanlar ise 2,5 kilometre koştu.

Buluşma noktası olan Mithatpaşa üst geçidine erken gelenler partnerlerini bekledi. Katılımcılar, son parkurda el ele tutuşarak koşuyu tamamladı.

Etkinlikte dereceye girenlere ödüller ve hediyeler verildi.

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