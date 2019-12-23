İzmirliler su kuyruğunda

İzmir’de Tahtalı Barajı isale hattındaki dev borunun patlaması kentin üç büyük ilçesi olan Karabağlar, Gaziemir ve Buca ilçelerini susuz bırakırken, vatandaşlar tankerlerle dağıtılan suları kovalara ve damacanalara doldurdu.

İzmir’in Menderes ilçesi Küner Mahallesi yakınlarında Tahtalı Barajı isale hattındaki dev boru patladı. Borunun patlamasıyla binlerce kişinin yaşadığı Karabağlar, Gaziemir ve Buca ilçeleri susuz kaldı. Kesintiden Konak ve Bornova ilçelerinin bazı bölümleri de etkilendi. Aniden arızanın meydana gelmesi vatandaşları da hazırlıksız yakaladı. Kesinti sebebiyle birçok mahallede vatandaşlar su ihtiyaçlarını belediye ekiplerinin su tankerlerinden karşıladı. Ellerinde damacana ve bidonlarla su dolduran vatandaşlar, ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı.

Ballıkuyu Mahallesi sakinlerinden İbrahim Ceylan, "İzmirimiz, Ege’nin incisi. Böyle bir şeye layık olduğunu düşünmüyorum. Şu insanların halini görüyorsunuz. Benim çocuklarım da Buca’da oturuyor. Buraya geliyorlar su var diye. 45 senedir buradayım hiç bu kadar uzun su sıkıntısı olmamıştı" dedi.

Elinde pet şişe ve damacana ile tankerden su dolduran bir başka vatandaş da, "Yapacak bir şey yok, bekleyeceğiz burada. Tankerlerimiz gelecek, biz su alacağız. 2020 yılına giriyoruz, halimize bakın" açıklamasında bulundu.