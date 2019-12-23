HABER

İzmirliler su kuyruğunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 18:35 | Son Güncelleme

İzmir’de Tahtalı Barajı isale hattındaki dev borunun patlaması kentin üç büyük ilçesi olan Karabağlar, Gaziemir ve Buca ilçelerini susuz bırakırken, vatandaşlar tankerlerle dağıtılan suları kovalara ve damacanalara doldurdu.İzmir’in Menderes ilçesi Küner Mahallesi yakınlarında Tahtalı Barajı isale hattındaki dev boru patladı.

İzmir’de Tahtalı Barajı isale hattındaki dev borunun patlaması kentin üç büyük ilçesi olan Karabağlar, Gaziemir ve Buca ilçelerini susuz bırakırken, vatandaşlar tankerlerle dağıtılan suları kovalara ve damacanalara doldurdu.
İzmir’in Menderes ilçesi Küner Mahallesi yakınlarında Tahtalı Barajı isale hattındaki dev boru patladı. Borunun patlamasıyla binlerce kişinin yaşadığı Karabağlar, Gaziemir ve Buca ilçeleri susuz kaldı. Kesintiden Konak ve Bornova ilçelerinin bazı bölümleri de etkilendi. Aniden arızanın meydana gelmesi vatandaşları da hazırlıksız yakaladı. Kesinti sebebiyle birçok mahallede vatandaşlar su ihtiyaçlarını belediye ekiplerinin su tankerlerinden karşıladı. Ellerinde damacana ve bidonlarla su dolduran vatandaşlar, ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı.
Ballıkuyu Mahallesi sakinlerinden İbrahim Ceylan, "İzmirimiz, Ege’nin incisi. Böyle bir şeye layık olduğunu düşünmüyorum. Şu insanların halini görüyorsunuz. Benim çocuklarım da Buca’da oturuyor. Buraya geliyorlar su var diye. 45 senedir buradayım hiç bu kadar uzun su sıkıntısı olmamıştı" dedi.
Elinde pet şişe ve damacana ile tankerden su dolduran bir başka vatandaş da, "Yapacak bir şey yok, bekleyeceğiz burada. Tankerlerimiz gelecek, biz su alacağız. 2020 yılına giriyoruz, halimize bakın" açıklamasında bulundu.

25 Aralık Çarşamba günü su verilecek
Arızanın yaşandığı ilk saatlerden itibaren 30 kişilik ekiple üç vardiya halinde aralıksız çalışan İZSU Genel Müdürlüğünün teknik birimleri, çelik boruların kaynak işlemlerinin ardından betonlama işlemine geçecek. Kazılan yerin kapatılmasıyla birlikte hatta su verileceği, yetkililerin kesinti yapılan bölgelere en geç 25 Aralık Çarşamba gününden itibaren su verilmesinin planlandığını duyurdu. Bu süreyi daha da öne çekebilmek içinse çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Öte yandan İZSU Genel Müdürlüğü, başta okullar olmak üzere kamu kurumlarının zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere tankerlerle su takviyesinde de bulundu.

Köpekten insanlara trafik ışığı dersi Köpekten insanlara trafik ışığı dersi
İmamoğlu: “16 Milyon Arkamızda”İmamoğlu: “16 Milyon Arkamızda”
Zeytin bidonunda Bizans dönemine ait 567 sikke ele geçirildiZeytin bidonunda Bizans dönemine ait 567 sikke ele geçirildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kına gecesinde damadını öldürdü, her şeyi itiraf etti

Kına gecesinde damadını öldürdü, her şeyi itiraf etti

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Yerli otomobilden ilk ayrıntı

Yerli otomobilden ilk ayrıntı

Rifat Serdaroğlu öncülüğünde yeni bir parti mi kuruluyor?

Rifat Serdaroğlu öncülüğünde yeni bir parti mi kuruluyor?

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Barış Pınarı Bölgesi’nde kanlı saldırı

MSB duyurdu! Kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme!

Son dakika: Bakırköy'de Berhan Tamalan'ı bıçakladığı iddia edilmişti! Yakalama kararı çıkarıldı

Sokak ortasında dehşet! Flaş gelişme

Van'da belediye otobüsü ile kamyon çarpıştı! Yaralılar var

Belediye otobüsü, kamyonla çarpıştı: Yaralılar var

İstanbul Beşiktaş'ta denizcilik lisesinde şok! Balık ağına sarılı ceset bulundu

Denizcilik lisesinde şok! Balık ağına sarılı ceset bulundu

Denizli'de fırtına ve sağanak hayatı felç etti

Denizli'de fırtına ve sağanak hayatı felç etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.