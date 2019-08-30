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İzmirliler, TCG Bayraktar ve TCG Bartın gemilerini gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 17:35 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar ile TCG Bartın korveti, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında, İzmir Alsancak Limanı’nda vatandaşların ziyaretine açıldı.

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar ile TCG Bartın korveti, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında, İzmir Alsancak Limanı’nda vatandaşların ziyaretine açıldı. İzmirliler, bol bol fotoğraf çektirdikleri gemilerle ilgili, askeri personelden bilgi aldı. Büyük oranda Türkiye’de inşa edilen, 139 metre uzunluğundaki amfibi tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar ile 80 metrelik TCG Bartın korveti, İzmir Alsancak Limanı’nda halkın ziyaretine açıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında ziyarete açılan gemileri gezen vatandaşlar, askeri personelden seyrüsefer cihazları ve askeri teçhizat ve gemiler hakkında bilgiler aldı. Her iki geminin personeli de, kendilerine sorular soran ziyaretçilerle tek tek ilgilendi. Bazı komutanlar da, vatandaşların, özellikle de çocukların isteğini kırmayıp, onlarla fotoğraf çektirdi. Gemiyi ziyaret edenlerden biri olan Melek Güleşen (48), "Benim damadım da denizci asker. Buraya gelip hem onu gördüm, hem de bu gemilerimizi gezdim. İnsana güven veriyor. ‘Dosta güven düşmana korku salmak’ derler ya, bu gemiler de bizlere güven veriyor. Allah, bizleri silahlarımızı kullanmak zorunda bırakmasın, tüm askerlerimizi de korusun" dedi.

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