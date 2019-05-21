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İzmirliler, TCG Yavuz fırkateynini gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 17:45 | Son Güncelleme

TÜRK Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın en büyük tatbikatlarından olan Denizkurdu- 2019 Tatbikatı'na katılan askeri gemilerden TCG Yavuz fırkateyni, İzmir Limanı'nda halkın ziyaretine açıldı.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- TÜRK Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın en büyük tatbikatlarından olan Denizkurdu- 2019 Tatbikatı'na katılan askeri gemilerden TCG Yavuz fırkateyni, İzmir Limanı'nda halkın ziyaretine açıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın üç denizde eş zamanlı düzenlediği en büyük planlı tatbikatlardan biri olan Denizkurdu 2019'a katılan fırkateynlerden TCG Yavuz, İzmir Limanı'nda halkın ziyaretine açıldı. İzmirlilerin üç gün boyunca 10.00-12.00 ile 14.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edebileceği 111 metrelik fırkateynde, görevliler ilk gün ziyaretçilerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelini anlatan kısa filmler izletip, gemi faaliyetleri ve seyrüsefer cihazları hakkında bilgiler verdi. Gemi Komutanı Deniz Yarbay Timuçin Yıldıran, çeşitli okullardan gelen öğrencilerle tüm vatandaşları karşılayıp, ilgilendi. Gemiyi ziyaret edenler de mutlu ve gururlu olduklarını, bu tarz buluşmalarla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne olan güvenlerinin arttığını söyledi. BABANNE VE ASTSUBAY ÖĞRENCİSİ TORUNU KUCAKLAŞTI Gemide görevli olan ve hem kendisi hem de ailesi İzmir'de yaşayan astsubay adayı kursiyerlerden Furkan Turmuş'a ise, sürpriz bir ziyaret yapıldı. Babaannesi Mahire Turmuş, 3 aydır göremediği torunuyla kucaklaştı. Torunuyla gurur duyduğunu belirten Turmuş, "Onu böyle üniforma içinde görmek çok güzel bir duygu. Allah hepsine güç kuvvet versin" dedi. Furkan Turmuş da, kendisi için çok güzel bir ziyaret olduğunu söyleyerek, babaannesine teşekkür etti.

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