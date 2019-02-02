İzmirliler uzun süre sonra güneşli havanın tadını çıkardı

Melis KARAKUZULU, Hande NAYMAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'de yaklaşık bir aydır etkili olan sağanak yağış ve fırtına yerini güneşli havaya bıraktı. Güzel havayı fırsat bilen İzmirliler de hafta sonunu değerlendirmek için sahillere, parklara ve yeşil alanlara akın etti.

İzmir ve ilçelerinde uzun süredir devam eden soğuk ve yağışlı hava ile fırtınalı günler yerini güneşli havaya bıraktı. Yağışın kesilmesini ve hava sıcaklığının 17 dereceyi bulmasını fırsat bilen İzmirliler, hafta sonunu değerlendirdi. İzmirliler, Birinci Kordon başta olmak üzere sahilleri, yeşil alanları ve parkları doldurdu. Sahilde bazıları ailesiyle gezintiye çıktı, bazıları balık tuttu, kimisi ise bisiklet sürerek güzel havanın tadını çıkardı. Uzun süredir hava durumunu takip ederek dışarı çıkmak için plan yaptıklarını söyleyen gençler ise çimlerin üzerinde vakit geçirdi.

Birinci Kordon'a balık tutmaya gelenlerden Kadir Kazan, "Hava güzel olunca her şey güzel oluyor. Yağış olduğunda hiç balık yoktu. Balık ancak bu aydan sonra olur. Aralık ve ocak ayında fazla balık tutamıyoruz. Yağış olunca dışarı çıkamıyoruz. Bu yüzden güzel havayı değerlendirmek istedim" dedi.