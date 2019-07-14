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İzmirliler yaz yağmuruna hazırlıksız yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 18:27 | Son Güncelleme

 METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün İzmir'de sağanak beklendiğine dair uyarılarına rağmen dışarı hazırlıksız çıkanlar, yağmurda ıslandı.

Hande NAYMAN- Davut CAN/İZMİR, (DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün İzmir'de sağanak beklendiğine dair uyarılarına rağmen dışarı hazırlıksız çıkanlar, yağmurda ıslandı. Bazı kişilerin yağmurdan korunmak için saçak altlarında ve otobüs ile tramvay duraklarında beklediği görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Nevşehir, Kayseri, Isparta ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağına dair uyarı yapıldı. İzmir'de de beklenilen sağanak, öğleden sonra etkili oldu. Yapılan uyarıya rağmen dışarı hazırlıksız çıkan İzmirliler, yağmurda ıslandı. Bazı kişiler, yağmurun dinmesini dükkan önlerinde beklerken, bazıları ise otobüs ve tramvay duraklarına sığındı. Kimileri de sağanağa aldırış etmeden yoluna devam etti.

Trafik polisleri ise yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ana arterlerde önlem aldı; ancak kazaların önüne geçilemedi. Konak'tan Karşıyaka yönüne giden sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, Altınyol üzerinde bariyere çarptı. Aynı yönde giden başka sürücünün otomobili de kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kazalarda yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

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