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  4. İzmirliler yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarla girdi

İzmirliler yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarla girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 00:21 | Son Güncelleme

İzmirliler yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarla girdi

İZMİR (AA) - İzmirliler yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarla "merhaba" dedi.

Yeni yılı bir arada karşılamak isteyen İzmirliler, soğuk havaya rağmen Cumhuriyet Meydanı'nı doldurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinlikte vatandaşlar, DJ Ozan Doğulu'nun verdiği konserle eğlendi.

Yeni yıla saniyeler kala hep bir ağızdan 10'dan geriye doğru sayan vatandaşlar, yakınlarına ve arkadaşlarına sarılarak yeni yıl sevincini yaşadı.

Yılbaşı kutlamalarının yoğunlaştığı bölgelerde polisin geniş güvenlik önlemi aldığı gözlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Meydanı izmir Ozan Doğulu yeni yıl

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