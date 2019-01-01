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İzmirliler yeni yılı coşkuya karşıladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 06:17 | Son Güncelleme

İZMİR'de, eğlence merkezlerine akın eden vatandaşlar, 2019'u büyük bir coşkuyla karşıladı.  İzmirliler, 2019'a Cumhuriyet Meydanı'nda DJ Mano'nun gösterdiği sahne performansı ile girdi.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, eğlence merkezlerine akın eden vatandaşlar, 2019'u büyük bir coşkuyla karşıladı.

İzmirliler, 2019'a Cumhuriyet Meydanı'nda DJ Mano'nun gösterdiği sahne performansı ile girdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği organizasyona katılan yüzlerce İzmirli, DJ Mano'nun çaldığı birbirinden hareketli remiks parçalar ile eğlendi. Müziğin ritmine kapılan vatandaşlar, dans ederek keyifli dakikalar yaşadı. Saat 00.00'ı gösterdiği anda İzmirliler büyük bir coşkuyla 2019'u kutladı.

Öte yandan, kent genelinde sokaklara çıkan vatandaşlar, caddelerde otomobilleri ile konvoy oluşturarak yeni yılın sevincini yaşadı.

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