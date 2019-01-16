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İzmirliler Zeybekci'ye WhatsApp'tan ulaşacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.01.2019 12:46 | Son Güncelleme

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci: - "İzmir'e dair söyleyecek sözü olan herkesi dinlemek istiyoruz. İzmir'in geleceğini hep birlikte belirlemek niyetindeyiz"

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, bire bir görüşme şansı bulamadığı İzmirlilerle WhatsApp hattı aracılığıyla iletişim kuracak.

Zeybekci'nin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Zeybekci'nin bire bir görüşme şansı bulamadığı İzmirlilerle WhatsApp hattı aracılığıyla iletişim kuracağı, 0 552 175 35 35 numaralı hatta İzmirliler tarafından gönderilecek her mesajın Zeybekci'ye ulaşacağı ve isteklerin karşılık bulacağı ifade edildi.

Önceden duyurulan gün ve saatlerde de WhatsApp'tan İzmirlilerle sohbet edecek olan Zeybekci'nin hazırladığı mega projeleri İzmirliler'in istekleri doğrultusunda geliştireceği kaydedildi.

Açıklamada Zeybekci'nin şu görüşlerine yer verildi:

"Çok önem verdiğimiz bir işe başladık. Çok heyecanlıyız. İzmir'e dair söyleyecek sözü olan herkesi dinlemek istiyoruz. İzmir'in geleceğini hep birlikte belirlemek niyetindeyiz. Gelin var olan potansiyel gücümüzü beraber ortaya çıkaralım. Farklılıklarımızı zenginliğe dönüştürelim. Konuşalım, tartışalım, birlikte çözüm bulalım. Gelin ezberleri bozalım. Herkes İzmir'le ilgili aklındakileri hiç sınırlamadan ortaya koysun. Sizlerin fikrine ihtiyacımız var. İzmir'in geleceğine dair beraber beyin fırtınası yapalım ve tüm gücümüzle bu hayalleri el ele gerçekleştirelim."

-İşçilerle yemek yedi

Öte yandan Zeybekci'nin bir fabrikada işçilerle yemek yediği, hastaları ziyaret ettiği belirtildi.

Zeybekci'nin Bornova'da seçim ofisi açtığı da bildirildi.

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