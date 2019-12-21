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İzmirliler Zuhal Olcay konseriyle coştu

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 21.12.2019 23:47 | Son Güncelleme

 ÜNLÜ sanatçı Zuhal Olcay, İzmirli hayranları ile Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu'nda buluştu.

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- ÜNLÜ sanatçı Zuhal Olcay, İzmirli hayranları ile Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu'nda buluştu. İki bölümden oluşan konserde 'Başucu Şarkıları' albümü şarkılarını seslendiren Olcay, büyük beğeni topladı.
Başta İzmir olmak üzere Türkiye'de ve yurt dışında birçok ödül alan ve adını hem şarkıları hem de oyunculuğuyla duyuran Zuhal Olcay, İzmirli hayranları ile bir araya geldi. Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu'nda göz dolduran performansıyla İzmirlilere müzik dinletisi sunan Olcay, büyük beğeni topladı. Olcay, sahnede iki bölümden oluşan 'Başucu Şarkıları' albümünü seslendirdi. İş ve sanat dünyasından birçok ismin seyirci olarak katıldığı gecede Olcay, siyah pullu elbisesiyle sahne aldı.

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