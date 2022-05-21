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  4. İzmirlilere at eti yedireceklerdi! Yaşlı ve hasta etleri parçalayıp poşetlere koymuşlar

İzmirlilere at eti yedireceklerdi! Yaşlı ve hasta etleri parçalayıp poşetlere koymuşlar

21.05.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de iki kamyonet içerisinde çürümeye yüz tutmuş 3 bin 660 kilo at eti ele geçirildi. Etlerin yaşlı ve hasta atlara ait olduğu, Aydın'da kesilip İzmir'e getirildiği belirlendi. Parçalanmış ve poşetlere konulmuş halde ele geçirilen binlerce kilo at etine el konulurken, gözaltına alınan 3 şüpheliye 4 bin 32'şer lira para cezası kesildi.

İzmirlilere at eti yedireceklerdi! Yaşlı ve hasta etleri parçalayıp poşetlere koymuşlar

Polis ekipleri, İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Çamdibi semtinde kıyafetlerinde kan izleri olduğu için şüphelendikleri F.S., M.S. ve A.Ö.'yü durdurdu. Şüphelilerin kullandığı kamyonetlerde arama yapan ekipler, kamyonetlerin kasasında çürümek üzere olduğu belirlenen etleri gördü.

3 BİN 660 KİLO ETE EL KONULDU

Bornova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile müşterek yapılan operasyonda etlerin yaşlı ve hasta atlara ait olduğu, Aydın'da kesilip İzmir'e getirildiği tespit edildi. Parçalanmış ve poşetlere konulmuş halde ele geçirilen 3 bin 660 kilo at etine el konulurken, gözaltına alınan 3 şüpheliye 4 bin 32'şer lira para cezası kesildi.

Öte yandan, çürümüş at etleri, zabıta ekipleri tarafından toprağa gömülerek imha edildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir
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