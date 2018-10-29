İzmirlilere flyboard sürprizi

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı programı, Gündoğdu ve Pasaport'taki sürpriz 'flyboard' gösterisiyle renklendi.

Deniz suyunu güçlü motorlarla iterek uçmayı sağlayan 'flyboard'larla yaklaşık 10'ar dakika süren gösteri nefes kesti. Dünyada oldukça yaygın olan, Türkiye'de ise henüz yeni yeni görülen bu araçlarla yapılan şov, İzmirliler tarafından çok beğenildi. Jet-ski'ye bağlanan özel mekanizma ile çalışan flyboard'u kullanan 3 animatör, akrobatik hareketlerle su yüzeyinden 10 metre yukarı çıktı. Gösterilerini Türk bayrağı açarak bitiren animatörler, alkış aldı.

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