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İzmirlilere flyboard sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 18:59 | Son Güncelleme

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı programı, Gündoğdu ve Pasaport'taki sürpriz 'flyboard' gösterisiyle renklendi.

İzmirlilere flyboard sürprizi

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı programı, Gündoğdu ve Pasaport'taki sürpriz 'flyboard' gösterisiyle renklendi.
Deniz suyunu güçlü motorlarla iterek uçmayı sağlayan 'flyboard'larla yaklaşık 10'ar dakika süren gösteri nefes kesti. Dünyada oldukça yaygın olan, Türkiye'de ise henüz yeni yeni görülen bu araçlarla yapılan şov, İzmirliler tarafından çok beğenildi. Jet-ski'ye bağlanan özel mekanizma ile çalışan flyboard'u kullanan 3 animatör, akrobatik hareketlerle su yüzeyinden 10 metre yukarı çıktı. Gösterilerini Türk bayrağı açarak bitiren animatörler, alkış aldı.

FOTOĞRAFLI

İzmirlilere flyboard sürpriziİzmirlilere flyboard sürpriziİzmirlilere flyboard sürpriziİzmirlilere flyboard sürprizi

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