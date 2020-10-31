İzmirlilere hakaret edenlere gözaltı

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir açıklarında meydana gelen depremin ardından sosyal medya üzerinden provokatif paylaşım yapan 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İçindeki kini ve nefreti sosyal medyadan yaymaya devam edenler; yazdıkça yakalanacaksınız. Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerimiz tarafından, 37 paylaşım tespit edildi, 25 şahıs için işlem başlatıldı, 6 kişi gözaltında. Mühim olan insan olabilmek" ifadesine yer verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) dün de depremin ardından bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarda bulunan 3 kişinin gözaltına alındığını,16 hesap kullanıcısının da tespit edildiğini duyurmuştu.

DW/JD,ETO

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