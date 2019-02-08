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İzmirlilere karbonmonoksit ölçümü

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.02.2019 15:54 | Son Güncelleme

İZMİR İl Sağlık Müdürlüğü 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü kapsamında stant kurarak vatandaşlara karbonmonoksit testi yaptı ve bilgilendirici broşürler dağıttı.

İzmirlilere karbonmonoksit ölçümü

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR İl Sağlık Müdürlüğü 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü kapsamında stant kurarak vatandaşlara karbonmonoksit testi yaptı ve bilgilendirici broşürler dağıttı.
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü 9 Şubat Sigara Bırakma Günü nedeniyle, sigara ve tütünün zararları, bırakmanın yolları hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla Pasaport İskelesi önünde stant kurdu.
'HER 6 SANİYEDE BİR İNSAN SİGARA NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDİYOR'
İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, sigaranın önlenebilir hastalık ve ölüm nedenlerinin en başında geldiğine dikkat çekerek 1 hafta süresince çeşitli etkinlikler gerçekleştireceklerini ifade etti. Salnur, dünyada 1.3 milyar insanın sigara içtiğini, her 6 saniyede bir sigaradan bir ölümün olduğunu ve her 10 ölümden birinin sigara sebepli olduğunu hatırlatarak tütün kullanan insanların hayatından ortalama 15 yılın gittiğini ifade etti.
'KARBONMONOKSİT 6'NIN ÜZERİNDE ÇIKARSA YÜKSEK DEMEKTİR'
Salnur, "2006 yılında başbakanlık genelgesi ile ulusal tütün kontrol programı yürürlüğe girdi. 2009'da da tütün ürünlerinin zararlarından koruma kanunu yürürlüğe girdi. Bu iki düzenlemenin 3 hedefi vardı. Birincisi gençlerde ve çocuklarda sigaraya başlanmasının engellenmesi, başlayanların bırakmasının desteklenmesi ve pasif içiciliğin ortadan kaldırılması hedefleniyordu. Bu üç hedef çerçevesinde kontrol programı ve kanun uygulanmaya başladı" dedi. Sigaraya başlama yaşının da çok düştüğünü belirten Salnur, şöyle konuştu: "Karbonmonoksit ölçümü yaparak vücudumuzun karbonmonoksit seviyesini ölçüyoruz. Bu ölçümde belli değerler var. 6'nın üzerinde değerler çıkarsa, sizin vücudunuzda karbonmonoksit normal değerlerin üzerine çıkmış demektir. Tedbir almanız gerekiyor. İlimizde 20'si merkezde olmak üzere 32 sigara bırakma polikliniğimiz bulunuyor. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara yardımcı oluyoruz. Bu polikliniklere 2018'de 23 bine yakın başvuru olmuş ve 3 bin hariç olmak üzere ilaç başlanmış. Sigarayı bırakmak için verilen ücretsiz ilaç her vatandaşa da başlanamıyor. Doktorlarımızın değerlendirmesinden sonra kullanım uygun görülüyor."
'BUGÜNÜ BİR MİLAT YAPALIM'
9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü çerçevesinde İzmir'de tüm ilçelerdeki alışveriş merkezlerinde stant açtıklarını söyleyen İl Sağlık Müdürü Salnur, hem broşür dağıttıklarını hem de karbonmonoksit ölçümü yaptıklarını belirtti. Restoran, büfe ve market gibi açık alanlardaki vatandaşların yanı sıra taksi, minibüs şoförlerine da broşür dağıttıklarını anlatan Salnur, "Bu kadar zararları bilinen tütün ve tütün ürünleri için bugünü bir milat yapalım. Kullanıyorsak bırakalım, kullanmıyorsak yakınlarımızı uyaralım. Bu hafta çerçevesinde yoğun çalışacağız ama bu faaliyetleri yıl içinde yürütüyoruz" dedi. Müdür Salnur, açık alanda sigara düzenlemesinin değişmesi konusunda bakanın bir açıklaması olduğunu hatırlatarak illere uygulamayla ilgili bir talimat gelmediğini ve sahada nasıl yürütüleceğine dair bilgi geldikten sonra kamuoyuyla paylaşacaklarını sözlerine ekledi.

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