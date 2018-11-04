İzmirlilerin hafta sonu teleferik keyfi

Mehmet CANDAN - Tekin GÜRBULAK İZMİR, (DHA) İZMİR'in Balçova ilçesinde bulunan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen teleferik, heyecan dolu yolculuğun sonunda kenti farklı bir açıdan seyretme olanağı sunarak hafta sonunu değerlendirmek isteyenlerin adresi oluyor. Balçova'da 1974'te kurulan, uzun süre atıl kalmasının arından yenilenip 3 yıl önce yeniden hizmete açılan teleferik tesisleri, hafta sonunu farklı şekilde değerlendirmek isteyen İzmirlilerin uğrak yeri oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZULAŞ şirketi tarafından işletilen Teleferik Tesisi'nde bulunan 8 kişilik teleferik gondolları, yaklaşık 4 dakikada Balçova Dede Dağı'na çıkarak İzmir'i farklı bir açıdan seyretme olanağı sunuyor. Yolculuk sırasında İzmir'i panoramik ve heyecan verici bir manzaradan seyretme şansına sahip olan ziyaretçiler, zirvede eşsiz bir doğa içinde, çam ağaçlarının yeşilliğinde, tertemiz bir havada yürüyüş yapabiliyor, tesislerden ve mesire alanlarından faydalanabiliyor. İzmir'e ilk kez geldiğini ve teleferiği çok beğendiğini söyleyen Faize Özilhan, İzmir'e ilk gelişim ve burayı internetten keşfettim. Çok eğlenceli ve zevkli bir yolculuk oldu. Ben korkmadım ama korkan arkadaşlarım oldu dedi. Teleferiğe Foça'dan geldiğini ifade eden Nermin Çorlu ise, Yıllardır İzmir'deyim ama buraya ilk kez geliyorum. Harika bir yolculuktu. Çok eğlendik ve heyecanlandık. Korkarım diye düşünüyordum ama korkmadım diye konuştu. Balçova Teleferik Tesisi 10.00-22.00 saatleri arasında çalıştırılıyor. Bilet satışları 21.00'de sona eriyor. Haftanın 6 günü hizmet veren tesis, pazartesi günleri haftalık bakım nedeni ile kapalı. 0-5 yaş arası çocuklara ücretsiz hizmet veren Teleferik Tesisleri'nin bilet fiyatları 9 TL.

