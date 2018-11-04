HABER

İzmirlilerin hafta sonu teleferik keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 10:22 | Son Güncelleme

İZMİR'in Balçova ilçesinde bulunan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen teleferik, heyecan dolu yolculuğun sonunda kenti farklı bir açıdan seyretme olanağı sunarak hafta sonunu değerlendirmek isteyenlerin adresi oluyor.

Mehmet CANDAN - Tekin GÜRBULAK İZMİR, (DHA) İZMİR'in Balçova ilçesinde bulunan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen teleferik, heyecan dolu yolculuğun sonunda kenti farklı bir açıdan seyretme olanağı sunarak hafta sonunu değerlendirmek isteyenlerin adresi oluyor. Balçova'da 1974'te kurulan, uzun süre atıl kalmasının arından yenilenip 3 yıl önce yeniden hizmete açılan teleferik tesisleri, hafta sonunu farklı şekilde değerlendirmek isteyen İzmirlilerin uğrak yeri oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZULAŞ şirketi tarafından işletilen Teleferik Tesisi'nde bulunan 8 kişilik teleferik gondolları, yaklaşık 4 dakikada Balçova Dede Dağı'na çıkarak İzmir'i farklı bir açıdan seyretme olanağı sunuyor. Yolculuk sırasında İzmir'i panoramik ve heyecan verici bir manzaradan seyretme şansına sahip olan ziyaretçiler, zirvede eşsiz bir doğa içinde, çam ağaçlarının yeşilliğinde, tertemiz bir havada yürüyüş yapabiliyor, tesislerden ve mesire alanlarından faydalanabiliyor. İzmir'e ilk kez geldiğini ve teleferiği çok beğendiğini söyleyen Faize Özilhan, İzmir'e ilk gelişim ve burayı internetten keşfettim. Çok eğlenceli ve zevkli bir yolculuk oldu. Ben korkmadım ama korkan arkadaşlarım oldu dedi. Teleferiğe Foça'dan geldiğini ifade eden Nermin Çorlu ise, Yıllardır İzmir'deyim ama buraya ilk kez geliyorum. Harika bir yolculuktu. Çok eğlendik ve heyecanlandık. Korkarım diye düşünüyordum ama korkmadım diye konuştu. Balçova Teleferik Tesisi 10.00-22.00 saatleri arasında çalıştırılıyor. Bilet satışları 21.00'de sona eriyor. Haftanın 6 günü hizmet veren tesis, pazartesi günleri haftalık bakım nedeni ile kapalı. 0-5 yaş arası çocuklara ücretsiz hizmet veren Teleferik Tesisleri'nin bilet fiyatları 9 TL.

PARTNERİyi koku alan yönünü daha iyi bulur!İyi koku alan yönünü daha iyi bulur!
Karda yolu açtırmak için 112'ye asılsız ihbarda bulunuyorlarKarda yolu açtırmak için 112'ye asılsız ihbarda bulunuyorlar
Bakan Ersoy, balonla Kapadokya turu yaptıBakan Ersoy, balonla Kapadokya turu yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç

İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç

Düğün yolunda feci kaza! 'Ne olacağı belli olmaz' deyip babasından bunu istemişti

Düğün yolunda feci kaza! 'Ne olacağı belli olmaz' deyip babasından bunu istemişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul trafiğinde uçaksavar taşıyan cip! Gözlerine inanamadılar

İstanbul trafiğinde uçaksavar taşıyan cip! Gözlerine inanamadılar

'Bir kereden bir şey olmaz' dediler ama... Apartta korkunç son!

'Bir kereden bir şey olmaz' dediler ama... Apartta korkunç son!

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Günlük burç yorumları: 4 Kasım Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 4 Kasım Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Karı koca kavga etti, otomobil su kanalına uçtu

Karı koca kavga etti, otomobil su kanalına uçtu

Sayıştay, Arnavutköy Belediyesi'ndeki usulsüzlükleri ortaya çıkardı

Sayıştay, Arnavutköy Belediyesi'ndeki usulsüzlükleri ortaya çıkardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.