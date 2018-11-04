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İzmirlilerin hafta sonu teleferik keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 11:43 | Son Güncelleme

 İZMİR’in Balçova ilçesinde bulunan, Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen teleferik, heyecan dolu yolculuğun sonunda kenti farklı bir açıdan seyretme olanağı sunarak hafta sonunu değerlendirmek isteyenlerin adresi oluyor.

İzmirlilerin hafta sonu teleferik keyfi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Balçova ilçesinde bulunan, Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen teleferik, heyecan dolu yolculuğun sonunda kenti farklı bir açıdan seyretme olanağı sunarak hafta sonunu değerlendirmek isteyenlerin adresi oluyor.
Balçova'da 1974'te kurulan, uzun süre atıl kalmasının arından yenilenip 3 yıl önce yeniden hizmete açılan teleferik tesisleri, hafta sonunu farklı şekilde değerlendirmek isteyen İzmirlilerin uğrak yeri oldu. Büyükşehir Belediyesi İZULAŞ şirketi tarafından işletilen tesiste bulunan 8 kişilik teleferik gondolları, yaklaşık 4 dakikada Balçova Dede Dağı'na çıkarak İzmir'i farklı bir açıdan seyretme olanağı sunuyor. Yolculuk sırasında İzmir'i panoramik ve heyecan verici bir manzaradan seyretme şansına sahip olan ziyaretçiler, zirvede eşsiz bir doğa içinde, çam ağaçlarının yeşilliğinde, tertemiz bir havada yürüyüş yapabiliyor, tesislerden ve mesire alanlarından faydalanabiliyor.
İzmir’e ilk kez geldiğini ve teleferiği çok beğendiğini söyleyen Faize Özilhan, "Burayı internetten keşfettim. Çok eğlenceli ve zevkli bir yolculuk oldu. Ben korkmadım ama korkan arkadaşlarım oldu" dedi.
Foça'dan geldiğini ifade eden Nermin Çorlu ise, "Yıllardır İzmir’deyim ama buraya ilk kez geliyorum. Harika bir yolculuktu. Çok eğlendik ve heyecanlandık. Korkarım diye düşünüyordum ama korkmadım" diye konuştu.
Balçova Teleferik Tesisi 10.00-22.00 saatleri arasında çalıştırılıyor. Bilet satışları 21.00’de sona eriyor. Haftanın 6 günü hizmet veren tesis, pazartesi günleri haftalık bakım nedeni ile kapalı. 0 İzmirlilerin hafta sonu teleferik keyfiİzmirlilerin hafta sonu teleferik keyfiİzmirlilerin hafta sonu teleferik keyfiİzmirlilerin hafta sonu teleferik keyfi

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