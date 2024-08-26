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İzmirlilerin son günlerdeki en büyük şikayeti: Cemil Tugay'dan toplu balık ölümleri için açıklama geldi! "Bizim denizlere ait değiller"

26.08.2024 15:47
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İzmir Körfezi'nde toplu balık ölümleri kentte yeni bir kötü koku sorunu yarattı. Bayraklı kıyısında görülen ölü balıklarla ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan açıklama geldi. Tugay, ölü balıklar için "Bizim denizlerimize ait türler değil. Gemilerle taşınmışlar" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, şehir sakinlerinin kadim şikayeti olan körfezdeki kirliliğe dair bir vaatte bulundu. Son zamanlardaki toplu balık ölümlerine de değinen Cemil Tugay "Körfezde yaşanan renk değişikliği ve balık ölümleri plankton denilen bir mikroorganizma türünün denizde aniden çoğalmasıyla ortaya çıktı. Bunların gemilerle taşındığını ve iklim değişikliğiyle körfez içinde baskın haline geldiğini söyleyebiliriz" açıklamasında bulundu.

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Egemenlik Evi Çetin Emeç Toplantı Salonu'nda İzmir Körfezi'nde yaşanan balık önemleriyle ilgili basın toplantısı düzenleyen Tugay, olayın yaşanmasından itibaren bilim insanları ve büyükşehir belediyesinin ilgili birimleriyle çalışma yapmaya başladıklarını söyledi.

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"ANİDEN ÇOĞALMALARIYLA ORTAYA ÇIKTI"

Körfezin ağır bir kirlilik yaşadığını, balık ölümlerinin de bunun sonucu olduğunu belirten Tugay, şöyle devam etti:

"1965 yılından bu yana körfez kirlenmekte, bu yeni bir durum değil. Yıllar içerisinde derelerle körfezimize evsel, endüstriyel ve bir miktarda tarımsal atıklar taşınıyor. İşin son noktasına gelinmiş gibi görünüyor. Bununla yüzleşmemiz gerektiğini, çözüm için ortak bir çaba içinde olmamız gerektiğini söylüyorum. Körfezde yaşanan renk değişikliği ve balık ölümleri plankton denilen bir mikroorganizma türünün denizde aniden çoğalmasıyla ortaya çıktı. Bu türler normalde bizim denizlerimizin türleri değil, daha sonradan buraya taşınmış. Bunların gemilerle taşındığını ve iklim değişikliğiyle körfez içinde baskın haline geldiğini söyleyebiliriz."

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"KÖRFEZDE SU AKIMINI DEĞİŞTİRECEK SİRKÜLASYON KANALINI YAPMA YETKİSİ DE BAKANLIĞA AİT"

Körfez kirliliğini siyasetin üstünde bir sorun olarak gördüğünü belirten Tugay, yaşanan çevre felaketi karşısında tüm kurumlarla işbirliği yapılması gerektiğini dile getirdi.

İzmir Körfezi'nde yaşanan sorunların son 10 yıldır arttığına dikkati çeken Tugay, "2000 yılında yapılan kanun ve yönetmelik değişikliğinin ardından deniz ve iç sulardan birinci derecede sorumlu Çevre Şehircilik ve İklim Değişliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıdır. Belediyeler ve diğer kurumlara kadro ve müdahale yetkisi verilmiş değil. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU körfez konusunda icracı olamıyor. İç körfezde milyonlarca ton çamur birikmiş durumda. Bu çamuru almak istesek büyükşehir belediyesinin belli bir metreye kadar çalışma yetkisi var. Körfezde su akımını değiştirecek sirkülasyon kanalını yapma yetkisi de bakanlığa ait." diye konuştu.

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"5 YILIN SONUNDA BUGÜNE ORANLA ÇOK DAHA TEMİZ BİR KÖRFEZİ BIRAKMAYI VADEDEBİLİRİM"

Körfezin takibi için bilim kurulu kuracaklarını aktaran Tugay, sudaki değerleri de İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU'nun internet sitesinden İzmirlilerle paylaşacaklarını ifade etti.

İzmir Körfezi'ni İzmirlilerle kurtaracaklarını belirten Tugay, "Bunun için insanların körfezi kirletmemek adına azami dikkat etmelerini istiyorum. Biz de yetkilerimizi kullanarak denetimlerimizi sürdüreceğiz. Hata yapan kurum ve kişileri afişe edeceğiz hem de yetkimiz çerçevesinde cezalandıracağız. 5 yılın sonunda körfezimizde yüzmeyi vadedemem ama bugüne oranla çok daha temiz bir körfezi bırakmayı vadedebilirim. Bunu İzmirlilerle yapacağız." ifadelerini kullandı.

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"KÖRFEZDEN BALIK TUTULMASINI DOĞRU BULMUYORUM"

Bir basın mensubunun, körfezde balık tutulmasına yönelik sorusuna Tugay, şöyle yanıt verdi:

"Detaylı bir mikrobiyolojik çalışma bana ulaşmadı. Körfezden balık tutulmasını doğru bulmuyorum. Özellikle iç körfezden tutmak doğru değil. Hıfzıssıhha kararına göre yasak, bundan sonra bununla ilgili de önlem almalıyız. Körfezde insan sağlığıyla ilgili bir mikrop türü yok. Bu kirliliği gidermezsek ilerde bunları da yaşayabiliriz."

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Körfezde yaşanan balık ölümleriyle ilgili bakanlıkları aramayı düşünüp düşünmediği sorulan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bu olay olmadan önce bakanlarla görüşmek istediğini ilgili kurumlara ilettiğini, eylül ayı başında görüşeceklerine dair dönüşlerin olduğunu, körfezin temizliği için elini uzatacağını ve o elin boşta kalmayacağına inandığını kaydetti. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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balık İzmir
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