İzmirlililer soluksuz izledi! 6 bin kişilik zeybek gösterisi!

Bayraklı Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 95’inci yıldönümü kutlamaları dolayısıyla düzenlenen etkinliğe Bayraklı Belediye Başkanı CHP’li Hasan Karabağ, meclis üyeleri, Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Halil Taşçı ve dernek üyeleri ile binlerce vatandaş katıldı. Etkinlikte, tamamı gönüllülerden oluşan 6 bin kişi Smyrna Meydanı’nda aynı anda zeybek oynadı. Anadolu esintileri canlandırması ile zeybek halk oyunları gösterilerinin yanı sıra Atatürk figürünün de oluşturulduğu geceye binlerce İzmirli katıldı.

Hüzün ve özlem ile Cumhuriyet ve Atatürk’ün anıldığı gecede duygu dolu anlar yaşanırken, etkinlik binlerce İzmirli tarafından dakikalarca alkışlandı. Meydanda yerini alan vatandaşlar sahnelenen gösterileri izlerken, bir yandan da fotoğraf ve videoya çekti. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinlikte, alana kurulan dev perdeden Atatürk ve Cumhuriyet konulu 3D mapping gösterisi de yapıldı. Görüntü, ışık ve sesle yapılan gösterilere lazer uygulamaları da eşlik etti. Drone kameralar ile çekim yapılan organizasyonda kalabalığın coşkulu görüntüsü alanda bulunan ekranlara yansıtıldı. Etkinlik, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ’ın konuşmasının ardından yapılan havai fişek gösterisi ile sona erdi.