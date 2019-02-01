"İzmirli'nin fikri, önerisi bizim için çok önemli"

İZMİR (AA) - AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, toplu ulaşımdaki projelerle, yeni kavşak ve alternatif yol düzenlemeleriyle İzmir trafiğini 1 yıl içinde hissedilecek şekilde rahatlatacaklarını bildirdi.

Nihat Zeybekci'nin basın ofisinden yapılan açıklamada, 10 bini aşkın İzmirli'nin düşüncelerini, şikayetlerini, önerilerini ve taleplerini "Zeybekci İzmir'i dinliyor" sloganlı sosyal medya hesapları ve WhatsApp üzerinden kendisine gelen mesajları incelediği ve bunlara görüntülü olarak cevap verdiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ve İzmirlilere, ilgileri, yaklaşımları, desteklerinden dolayı teşekkür eden Zeybekci, şunları kaydetti:

"Sevgili hemşerilerim İzmir'i dinliyoruz, sizi dinliyoruz. WhatsApp hattı ve sosyal medya hesaplarımıza binlerce mesaj geldi. Mesajlarda anlatılanlardan İzmir'e yönelik projelerimizde yararlanıyoruz. Bazılarında güncel sorunlar var. Bunlara da elden geldiğince temas etmeye, çözmeye gayret ediyoruz. İzmirli'nin düşüncesi, fikri, önerisi bizim için çok önemli. Bu yüzden mesajlarınızı göndermeyi sürdürün, bekliyorum. Bizim için çok değerlisiniz. Sizi dinlemeye, önerilerinizi projeye dönüştürmeye devam edeceğiz."