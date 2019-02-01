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"İzmirli'nin fikri, önerisi bizim için çok önemli"

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.02.2019 13:07 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci: - "Toplu ulaşımdaki projelerle, yeni kavşak ve yeni alternatif yol düzenlemelerimizle İzmir trafiğini 1 yıl içinde hissedeceğiniz şekilde rahatlatacağız"

İZMİR (AA) - AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, toplu ulaşımdaki projelerle, yeni kavşak ve alternatif yol düzenlemeleriyle İzmir trafiğini 1 yıl içinde hissedilecek şekilde rahatlatacaklarını bildirdi.

Nihat Zeybekci'nin basın ofisinden yapılan açıklamada, 10 bini aşkın İzmirli'nin düşüncelerini, şikayetlerini, önerilerini ve taleplerini "Zeybekci İzmir'i dinliyor" sloganlı sosyal medya hesapları ve WhatsApp üzerinden kendisine gelen mesajları incelediği ve bunlara görüntülü olarak cevap verdiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ve İzmirlilere, ilgileri, yaklaşımları, desteklerinden dolayı teşekkür eden Zeybekci, şunları kaydetti:

"Sevgili hemşerilerim İzmir'i dinliyoruz, sizi dinliyoruz. WhatsApp hattı ve sosyal medya hesaplarımıza binlerce mesaj geldi. Mesajlarda anlatılanlardan İzmir'e yönelik projelerimizde yararlanıyoruz. Bazılarında güncel sorunlar var. Bunlara da elden geldiğince temas etmeye, çözmeye gayret ediyoruz. İzmirli'nin düşüncesi, fikri, önerisi bizim için çok önemli. Bu yüzden mesajlarınızı göndermeyi sürdürün, bekliyorum. Bizim için çok değerlisiniz. Sizi dinlemeye, önerilerinizi projeye dönüştürmeye devam edeceğiz."

Zeybekci, bir vatandaşın İzmir'deki trafik sorununa nasıl bir çözüm getireceği şeklindeki sorusuna, "Projelerimizi açıkladığımızda göreceksiniz, 30'un üzerinde köprülü geçit ve battı-çıktıyla, raylı sistemlere yapılacak eklemelerle, toplu ulaşımdaki projelerle, yeni kavşak ve yeni alternatif yol düzenlemelerimizle İzmir trafiğini inşallah 1 yıl içinde hissedeceğiniz şekilde rahatlatacağız." yanıtını verdi.

İzmir'in birçok yerinde kentsel dönüşüme ihtiyacının bulunduğunu kaydeden Zeybekci, vatandaşların mutlu olacağı çözümleri sunacaklarını bildirdi.

Zeybekci, 2020 kışına girerken Aliağa ve İzmir'in birçok bölgesinde doğal gaz problemini çözeceklerini, öğrencilerin toplu taşımadaki ücretlerinde indirim yapacaklarını vurguladı.

İzmir'in çöplerinin tabiata atıldığını bildiren Zeybekci, "Bunların en önemli yerlerinden biri de Harmandalı. Çöplerdeki sızıntıların, atık suların derelerden tabiata aktığını, İzmir Körfezi'ne kadar ulaştığını hepimiz biliyoruz. İlk yapacağımız işlerden biri de bu olacak. Öncelikle İzmir'i bu yüz kızartıcı, ilkel ortamdan mutlaka ve mutlaka kurtaracağız." ifadelerini kullandı.

Zeybekci, Kemeraltı'nı, Kadifekale, Yeşildere, Alsancak, Bayraklı'daki Smyrna'ya kadar olan havzayla eski tarihi İzmir dokusuna yakışır şekilde ayağa kaldıracaklarını, İzmir'in üç güzergahtaki giriş çıkışlarının yanı sıra Körfez tarafından girişten görülen bölgeleri, mimari ve estetik anlamda iyileştireceklerini aktardı.

Toplu ulaşımda 1 Nisan'dan itibaren 24 saat çalışan bir sisteme geçileceğini açıklayan Zeybekci, Mustafa Özer'in davetini kabul ederek kahvehanesine mutlaka gideceğini ayrıca tarhana içmek için gelen davete de icabet edeceğini kaydetti.

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