HABER

İzmirspor, kadrosuna işitme engelli 5 futbolcu kattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 16:20 | Son Güncelleme

 SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10'uncu Grup'ta pazar günü sezonun ilk maçında Torbalıspor ile deplasmanda karşılaşacak olan kentin köklü kulüplerinden İzmirspor, transferde bir ilki gerçekleştirdi.

İzmirspor, kadrosuna işitme engelli 5 futbolcu kattı

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10'uncu Grup'ta pazar günü sezonun ilk maçında Torbalıspor ile deplasmanda karşılaşacak olan kentin köklü kulüplerinden İzmirspor, transferde bir ilki gerçekleştirdi. Lacivert- beyazlılar yaz döneminde işitme engelli 5 futbolcuyu kadrosuna dahil etti.
Defans oyuncuları Orhan Aydeniz (33), Serhat Başaran (28), Mehmet Sert (30), orta saha oyuncusu Zeynel Doruk Uçar (19) ve forvet Eşref Metin Su (24) ile sözleşme imzalayan İzmirspor, tam 12 yıl boyunca İşitme Engelli A Milli Takım'da çalışan Teknik Direktör Ali Metin'i de takımın başına getirdi. Büyük bir sosyal sorumluluk projesine imza attıklarını belirten Ali Metin, sporun hiçbir branşında engellerin bulunmadığını söyledi. Metin, şöyle konuştu:
"Bizim sosyal sorumluluk projesi adı altında hedeflerimiz vardı. Geçen sene 2'nci Lig'e Tokatspor'a engelli sporcumuz Fırat Kaya'yı gönderdik. Diğer oyuncumuz Emrecan Dönmez de Tarsus İdman Yurdu'na gitti. Ben Başkan Emin İşletir'e ve yönetime ön ayak oldukları için teşekkür ederim. Projelerimizle bu çocukların liglerde oynayabileceğine inandık. İlk önce engelli futbolcularımızı süper amatörde oynattık. Şimdi İzmirspor gibi tarihe adı yazılmış bir kulübü çocuklarımızın katkısıyla temsil edeceğiz" dedi.
Engelli futbolcuların diğer sporcularla uyum içinde çalıştığına dikkat çeken Ali Metin, "Örneğin Orhan iki dünya kupası, bir Avrupa ve bir olimpiyat şampiyonluğu yaşadı. Çocuklarımız çok kaliteli. Ben işaret dilini biliyorum, sorumunuz yok. İzmirspor'daki normal oyuncularımız da işaret dilini öğrendi. Takım içinde çok güzel iletişim kuruldu. Güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Lige güzel başlayacağız ve iyi bitireceğiz" yorumunu yaptı.
'FUTBOLUN DİLİ ORTAKTIR'
İşitme engelli sporculardan Serhat Başaran hedefleri olan bir takıma geldiklerini anlatarak, "Buraya şampiyonluk yaşamaya geldim" dedi.
Orhan Aydeniz ise işaret diliyle yaptığı açıklamada, "Gazi Üniversitesi Antrenörlük bölümünü bitirdim. İzmirspor çok güzel bir kulüp, arkadaşlık üst seviyede" ifadelerini kullandı.
Yine işaret diliyle iletişime geçen Eşref Metin Su, Almanya'dan geldiğini ve ilk kez Türkiye'de futbol oynayacağını belirtti.
Ankara'dan İzmir'e geldiğini vurgulayan Zeynel de tek hedeflerinin şampiyonluk yaşamak olduğunu söyledi.
10 yıldır işitme engelli milli takımında görev yaptığını kaydeden Mehmet Sert ise, "Kariyerimde dünya, olimpiyat ve Avrupa şampiyonlukları yaşadım. Futbolun dili ortaktır. Futbol oynamak, duyup duymamakla alakalı değil. Futbolu kulaklarla değil, beynimizle oynuyoruz" ifadelerini kullandı.
Takımın kaptanlarından Uğur Engür ve Volkan Zemen engelli arkadaşlarına çabucak uyum sağladıklarını ve 5 futbolcunun çok çalıştığını bildirdi.

FOTOĞRAFLI

İzmirspor, kadrosuna işitme engelli 5 futbolcu kattıİzmirspor, kadrosuna işitme engelli 5 futbolcu kattıİzmirspor, kadrosuna işitme engelli 5 futbolcu kattıİzmirspor, kadrosuna işitme engelli 5 futbolcu kattı

Esenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılarEsenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılar
Kuşadası sahilinden 219 kilogram katı atık çıktıKuşadası sahilinden 219 kilogram katı atık çıktı
Kolluk Gözetim Komisyonundan Bakan Soylu’ya ziyaretKolluk Gözetim Komisyonundan Bakan Soylu’ya ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

Rizespor'da Vedat Muriç bombası

Rizespor'da Vedat Muriç bombası

Yılın transferi İstanbul'da

Yılın transferi İstanbul'da

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul E-5'te terör estiren magandalardan 6'sı tutuklandı

E-5'te terör estirmişlerdi! Flaş gelişme

İş kadınını darp edip üzerine yanıcı madde dökmüştü! Tutuklandı

İş kadınını bu hale getirmişti! Flaş gelişme

Irak'ın kuzeyindeki Gara'ya operasyon: En az 15 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı: En az 15 terörist etkisiz hale getirildi

Sultanbeyli'de kamyonet ile özel halk otobüsü çarpıştı

Sultanbeyli'de kamyonet ile özel halk otobüsü çarpıştı

Eski eşi tarafından kezzap atılan kadın yaşama tutunamadı

Eski eşi yüzüne kezzap atmıştı... Acı haber geldi

Bakan Pakdemirli'den Pendik'teki orman yangınına ilişkin son dakika açıklaması

Pendik'teki orman yangına ilişkin flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.