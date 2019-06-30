HABER

İzmit barlar sokağında kesici aletli kavga: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 23:24 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesi barlar sokağında bilinmeyen bir nedenle kavga eden iki grup arasında 2 kişi kesici aletle yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.Olay, akşam 21.30 sıralarında İzmit Kemalpaşa Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi barlar sokağında bilinmeyen bir nedenle kavga eden iki grup arasında 2 kişi kesici aletle yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam 21.30 sıralarında İzmit Kemalpaşa Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehabettin Bilgisu Caddesi üzerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Veysel D. (19) ve Muhammet B. kesici alet ile yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Veysel D. Kocaeli Devlet Hastanesi’ne, Muhammet B. ise İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, yaralama olayına karışan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı! Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı!
Makas atan araç otomobile vurup kaçtıMakas atan araç otomobile vurup kaçtı
İzmir'deki orman yangınında alevlerin tehdit ettiği oteller tahliye edildi (1)İzmir'deki orman yangınında alevlerin tehdit ettiği oteller tahliye edildi (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den Hafter güçlerinin küstah tehdidine sert yanıt

Türkiye'den Hafter güçlerinin küstah tehdidine sert yanıt

6 Türk Libya'da alıkonuldu! Türkiye'den Libya'ya sert uyarı

6 Türk Libya'da alıkonuldu! Türkiye'den Libya'ya sert uyarı

93. Gazi Koşusu'nu kazanan belli oldu

93. Gazi Koşusu'nu kazanan belli oldu

Son görüntüsü takipçilerini korkuttu

Son görüntüsü takipçilerini korkuttu

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a sert tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Emniyeti'nden Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

İzmir'de korkunç kaza! 2 ölü

İzmir'de bu sabah! Korkunç...

Antalya'da ilginç görüntü! Tam 500 aile...

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.