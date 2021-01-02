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İzmit Belediyesi büyük projenin ilk adımını yılın ilk gününde attı

KOCAELİ HABERLERİ  | 02.01.2021 10:35 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme Projesi kapsamında zemin çalışmalarına ilk olarak Feridun Özbay Caddesi’nde başladı.İzmit Belediyesi, Fethiye Caddesi için ilk adımı attı.

İzmit Belediyesi Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme Projesi kapsamında zemin çalışmalarına ilk olarak Feridun Özbay Caddesi’nde başladı.
İzmit Belediyesi, Fethiye Caddesi için ilk adımı attı. Fethiye Caddesi’nin düzenlenmesi için başlatılan proje kapsamında zemin çalışmalarına ilk olarak Feridun Özbay Caddesi’nde başladı. Esnafın zeminden dolayı mağduriyet yaşaması üzerine harekete geçen İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Fethiye Caddesi’nde altyapı çalışmalarının yapılacağı süreçte Feridun Özbay’da yapımına başlanan doğal taş zemin çalışması ile zamandan tasarruf edecek.
Sokağa çıkma yasağında çalışmalara başlayan İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, esnafı ve vatandaşı mağdur etmeden titizlikle çalışmalarını gerçekleştirmeye başladı. Alana giderek çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Hürriyet, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Günün büyük bir kısmını Feridun Özbay Sokakta geçiren Başkan Hürriyet, zemin çalışmasının aşamalı olarak ve esnaf mağdur olmadan en kısa sürede bitirileceğini belirtti. Sokaktan sökülen taşların ziyan olmayacağını belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, gerekli yerlerde kullanılmak üzere taşların depoda saklanacağını belirtti

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