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İzmit Belediyesi, köpeklerin öldürülmesi ile ilgili o birimdeki tüm çalışanlarını açığa aldı

12.12.2020 16:21 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sokak köpeklerinin iğne ile öldürülmesi olayı ile ilgili açıklama yapan İzmit Belediyesi, Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’ndeki tüm çalışanların açığa alındığını duyurdu.Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi’nde 3 köpeğin iğne ile öldürülmesi olayı ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sokak köpeklerinin iğne ile öldürülmesi olayı ile ilgili açıklama yapan İzmit Belediyesi, Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’ndeki tüm çalışanların açığa alındığını duyurdu.
Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi’nde 3 köpeğin iğne ile öldürülmesi olayı ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Konu ile ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, olayın İzmit Belediyesi görevlilerinin sokak köpeklerini hayvan barınaklarına nakletmek amacıyla gerçekleştirdikleri rutin faaliyetler sırasında gerçekleştiği ve köpeklerin uyuşturucu iğne ile vurulduktan sonra telef olduklarının belirlendiği belirtildi. Olayla ilgili kastı ve kusuru bulunan İzmit Belediyesi görevlisi veya görevlileri hakkında soruşturma başlatıldığının ifade edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasının ardından İzmit Belediyesi de yazılı açıklama yaptı.
Belediye, o birimdeki çalışanların hepsini açığa aldı
Konu ile ilgili başlatılan idari soruşturma kapsamında, İzmit Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’ndeki tüm çalışanların açığa alındığı duyuran İzmit Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Yahya Kaptan Mahallesi’nde gerçekleşen köpek ölümleriyle ilgili olarak açılan soruşturma tamamlanana kadar Veterinerlik İşleri Müdürlüğü tüm çalışanları açığa alınmış olup tüm çalışmalarına ara verilmiştir. Açılan soruşturma neticesinde ihmali bulunan kim varsa gereken her türlü girişim titizlikle yerine getirilecektir. İzmit Belediyesi olarak yaşanan acı olayın derin üzüntüsünü duyuyor, tüm hayvan severlerin acısını en kalbi duygularımızla paylaşıyoruz” ifadelerine yer verildi.

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