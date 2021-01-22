HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmit D-100’de kaza: 1 yaralı

İzmit D-100’de kaza: 1 yaralı

22.01.2021 14:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesi D-100 karayolu geçişinde otomobilin refüjlere çarpmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi D-100 karayolu geçişinde otomobilin refüjlere çarpmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle D-100’ün İstanbul ve Ankara istikametinde uzun kuyruklar oluştu.
Kaza, D-100 karayolu İstanbul istikameti Şirintepe Mahallesi mevkiinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mert K. yönetimindeki 34 FY 3973 plakalı Opel marka otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek, refüjdeki beton bariyerlere çarptı. Kaza sebebiyle refüjdeki beton bariyerler yola devrildi. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Edanur A. yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.
Kazanın etkisiyle, D-100’ün İstanbul ve Ankara istikametinde uzun kuyruklar oluştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alman aşısına 'Maraş' dokunuşu: Böyle taşınıyorlar Alman aşısına 'Maraş' dokunuşu: Böyle taşınıyorlar
ÖSYM duyurdu: KPSS-2020/7 atama tarihleri!ÖSYM duyurdu: KPSS-2020/7 atama tarihleri!
Hepsiburada iletişim numarası, müşteri hizmetleriHepsiburada iletişim numarası, müşteri hizmetleri
1/

En Çok Okunan Haberler

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili flaş açıklama!

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili flaş açıklama!

Evlilik teklif ederken yaptığı şey başına iş açtı

Evlilik teklif ederken yaptığı şey başına iş açtı

Görüntü uzaydan çekildi! Böyle izleniyorlar

Görüntü uzaydan çekildi! Böyle izleniyorlar

15 Şubat'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

15 Şubat'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Özür diledi

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Özür diledi

Survivor'da şok karar! Ünlü isim diskalifiye oldu

Survivor'da şok karar! Ünlü isim diskalifiye oldu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Diğer Haberler

Tokat'ta Alevilere 'haritalı fişleme' iddiasıyla ilgili doktora soruşturma

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2021... ÖSYM duyurdu: KPSS-2020/7 atama tarihleri!

ÖSYM duyurdu: KPSS-2020/7 atama tarihleri!

Metrobüste yeni dönem! 26 Ocak'ta başlıyor

Metrobüste yeni dönem! 26 Ocak'ta başlıyor

Baskın yapan polisi görünce masaların altına saklandılar

Baskın yapan polisi görünce masaların altına saklandılar

Koronavirüsü yenen genç doktor evinde ölü bulundu

Koronavirüsü yenen genç doktor evinde ölü bulundu

Husumetlisini öldürüp suçu yaşı küçük yeğenine üstlendirdi, farı yanmayan minibüs ele verdi

Şeytani planı böyle ortaya çıktı! Her şeyi ayarladı ama...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.