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İzmit-Kandıra yolunda zincirleme kaza: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 18:36 | Son Güncelleme

İzmit-Kandıra yolu üzerinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İzmit-Kandıra yolu üzerinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada araçlardan çıkan çocuklar, şok geçirerek gözyaşlarına boğuldu.
Kaza, 17.30 sıralarında İzmit Kandıra Yolu Sarışeyh köyü yol ayrımda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit’ten Kandıra istikametinde gitmekte olan A.A. idaresindeki 07 BUJ 13, Sarışeyh yoluna girmek için yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen M.K. idaresindeki 34 AP 0538 plakalı hafif ticari araç, duramayarak A.A. idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan 07 BUJ 13 plakalı otomobile ise Kandıra’dan İzmit istikametine gitmekte olan İ.B. idaresindeki 41 ACM 071 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada araçlar yol dışına savrulurken 2 kişi de yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar sürücü A.A. ve diğer otomobildeki sürücünün eşi H.M., ambulansa alınarak Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada 41 ACM 071 plakalı araçta bulunan 3 çocuk ise kazanın şokuna girerek uzun süre gözyaşı döktü.
Olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan inceleme sonrasında kaza yapan araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle araç yoğunluğunun yaşandığı yolda, kazalı araçların kaldırılması sonrasında trafik normale döndü. Jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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