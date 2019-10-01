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İzmit Körfezi, flamingolarla renklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 11:21 | Son Güncelleme

İZMİT Körfezi göç eden flamingoların mola yeri haline geldi.

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT Körfezi göç eden flamingoların mola yeri haline geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Fuarı arkasında kuşlar için ayrılan sulak alanda dinlenen göçmen kuşlar, denizin dibini tarayarak karınlarını doyururken, körfez sahilinde renkli görüntüler oluştu. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 5 Aralık 2006 tarihinde İzmit Körfezi'nde sulak alan olarak ilan edilen bölümde 150 farklı kuş türü barınıyor. Göç eden su kuşlarının dinlenmek ve beslenmek amacıyla mesken tuttuğu körfez, şu anda flamingoları ağırlıyor. Bölgeye gelenler, İzmit Körfezi’ne renk katan flamingoları izleyip bol bol fotoğraf çekiyor.

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