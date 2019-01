"Kuş popülasyonu olduğu için kuş ve fotoğraf turizmiyle ön plana çıkıyor. Körfez'deki temizlik çalışmalarından sonra insanlar burayı tercih ediyor. İnsanların, doğa fotoğrafları, güzel fotoğraflar çekebildikleri bir yer haline geldi. Bizim aslında güzel bir şehrimiz oldu. Yeşili seven bir Belediye Başkanına sahip olduğumuz ortaya çıkıyor. Körfez'de balıklandırma çalışmalarımız devam ediyor. Artık yunusların döndüğü bir Körfez'e dönüştük. Doğa ve kuş fotoğrafları çok ciddi miktarda çekiliyor. İzmit Körfezi, hem kuş turizmi için hem de doğa turizmi için güzel bir alternatif oldu. İnsanların buraya gelip, güzel kareler yakalayacağına inanıyoruz. Aslında bahar dönemi daha iyidir. Flamingoların bir kısmı göç ederken bir kısmı da burada kalır. Her dönem kuş cenneti fotoğraf çekmek için uygundur. Aslında Kocaeli'nin her yeri, her dönem fotoğraf çekmek için uygundur."