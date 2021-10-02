İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye 1 milyon 804 bin TL ceza

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi deniz kontrol uçağı ile yapılan denetimlerde Körfez ilçesinde bulunan Evyapport Liman İşletmesi kıyısında denizde kirlilik tespit edildi.

1 MİLYON 804 BİN TL CEZA UYGULANDI

Tespit üzerine limana giden Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaptıkları incelemede limanda demirli halde bulunan Sıerra Leone bandıralı kuru yük gemisinden denize kirli balast sızdığı ve denize yayıldığı tespit edildi.

İzmit Körfez’ini kirlettiğini belirlenen gemiye 1 milyon 804 bin 776 TL cezai işlem uyguladı. (iha)



