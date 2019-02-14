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İzmit Körfezi’nde 30 türde avcılık yapılır hale geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 12:55 | Son Güncelleme

İzmit Körfezi’nin Balıkçılığı ve Sürdürülebilir Hale Getirilmesi kapsamında düzenlenen çalıştayda Körfez’de 30 türde balık avcılığının yapıldığını belirten Prof.

İzmit Körfezi’nin Balıkçılığı ve Sürdürülebilir Hale Getirilmesi kapsamında düzenlenen çalıştayda Körfez’de 30 türde balık avcılığının yapıldığını belirten Prof. Dr. Firdevs Saadet Karakulak, “Denizin temizlenmesi ve balıklandırma projesi ile artık balık stoklarında artış gözlemliyoruz” dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Körfezi’nde balık popülasyonun arttırılması ve balıkçılığın yeni nesiller tarafından devam ettirilmesi amacıyla yürütülen “İzmit Körfezi’nin Balıkçılığı ve Sürdürülebilir Hale Getirilmesi” projesi kapsamında balıkçılığın sorunlarının tartışılması için çalıştay düzenlendi. 2.’si gerçekleştirilen çalıştayda İzmit Körfezi’nin eski kötü görüntüsünün hayata geçirilen önemli çalışmalarla 30 türden fazla balıkçılık yapılabilen bir deniz haline dönüştüğü kaydedildi.

Kocaeli Körfezi’ndeki balıkçılık sorunları konuşuldu
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleştirilen çalıştaya, amatör, sportif, ticari balıkçılar, dernekler, STK temsilcileri ve su ürünleri kooperatifleri katıldı. Çalıştayda ilgili kurumlar arasında İzmit Körfezi’nde balıkçılığının sorunları ve sürdürülebilir hale getirilmesi için fikir alışverişinde bulunuldu. Çalıştayda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma Şube Müdürü Mesut Önem, İzmit Körfezi’nin 2 kez balıklandırıldığını dile getirdi.

“Bugün İzmit Körfezi’nde yaklaşık 30 türde avcılık yapılıyor”
İstanbul Üniversitesi Balıkçılık Teknolojisi ve Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Firdevs Saadet Karakulak ise yaptığı konuşmada, “Son yıllarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Körfezi için önemli projeler gerçekleştirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın balıkçılık yönetiminde almış olduğu kararlar ve Belediyenin deniz izleme çalışmaları ile önemli aşama kaydedildi. Denizin temizlenmesi ve balıklandırma projesi ile artık balık stoklarında artış gözlemliyoruz. Eskiden İzmit Körfezi’nde birkaç türde avcılık yapılırken, bugün İzmit Körfezi’nde yaklaşık 30 türde avcılık yapılıyor. Bunun yanı sıra Bakanlık tarafından sit alanı ilan edilen İzmit Körfezi Kuş Cenneti bölgeye ayrı bir değer katıyor” dedi.

“Tek beklentimiz İzmit Körfezi’nde sürdürülebilir bir avcılık yapmak”
Daha sonra konuşan Kocaeli Amatör Balıkçı Derneği Başkanı Engin Öztürk, İzmit Körfezi’nde sürdürülebilir balıkçılığı hedeflediklerini kaydederek, “Derneğimiz 2005 yılında kuruldu. Ulusal ve Uluslararası düzeyde organizasyonlar yapıyoruz. Bizim için balıkçılık ikinci planda. Biz öncelikle temiz çevre, sağlıklı yaşam ve en önemlisi sürdürülebilir avcılık ilkesiyle hizmet veriyoruz. Bizim tek beklentimiz İzmit Körfezi’nde sürdürülebilir bir avcılık yapmak” diye konuştu.

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