İzmit Körfezi’nde 30 türde avcılık yapılır hale geldi

İzmit Körfezi’nin Balıkçılığı ve Sürdürülebilir Hale Getirilmesi kapsamında düzenlenen çalıştayda Körfez’de 30 türde balık avcılığının yapıldığını belirten Prof. Dr. Firdevs Saadet Karakulak, “Denizin temizlenmesi ve balıklandırma projesi ile artık balık stoklarında artış gözlemliyoruz” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Körfezi’nde balık popülasyonun arttırılması ve balıkçılığın yeni nesiller tarafından devam ettirilmesi amacıyla yürütülen “İzmit Körfezi’nin Balıkçılığı ve Sürdürülebilir Hale Getirilmesi” projesi kapsamında balıkçılığın sorunlarının tartışılması için çalıştay düzenlendi. 2.’si gerçekleştirilen çalıştayda İzmit Körfezi’nin eski kötü görüntüsünün hayata geçirilen önemli çalışmalarla 30 türden fazla balıkçılık yapılabilen bir deniz haline dönüştüğü kaydedildi.

Kocaeli Körfezi’ndeki balıkçılık sorunları konuşuldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleştirilen çalıştaya, amatör, sportif, ticari balıkçılar, dernekler, STK temsilcileri ve su ürünleri kooperatifleri katıldı. Çalıştayda ilgili kurumlar arasında İzmit Körfezi’nde balıkçılığının sorunları ve sürdürülebilir hale getirilmesi için fikir alışverişinde bulunuldu. Çalıştayda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma Şube Müdürü Mesut Önem, İzmit Körfezi’nin 2 kez balıklandırıldığını dile getirdi.