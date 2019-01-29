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İzmit Körfezi'nde göçmen kuşların cenneti kirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 06:48 | Son Güncelleme

İZMİT Körfezi'nde göç eden su kuşlarının dinlenmek ve beslenmek amacıyla mola verdikleri sahil şeridinde kirlilik her geçen gün artıyor.

İzmit Körfezi'nde göçmen kuşların cenneti kirlendi

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli)(DHA)- İZMİT Körfezi'nde göç eden su kuşlarının dinlenmek ve beslenmek amacıyla mola verdikleri sahil şeridinde kirlilik her geçen gün artıyor. Kocaeli Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Sait Ağdacı, "Buradaki kirlilik ciddi anlamda eko sistemi etkiliyor. Yaklaşık 169 kuş çeşidi kirlilikten dolayı 6,7 çeşide indi. Burada konaklayan kuşlarımızın sayısı çok azaldı. Bu gidişle bu kuş türlerini de burada göremeyeceğiz" dedi.
İzmit Körfezi'nin doğu kesimindeki sahil şeridi, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 5 Aralık 2006 tarihinde sulak alan olarak ilan edildi. Su kuşlarının göç yolları üzerinde bulunan alanda kuşlar deniz dibini tarayarak karınlarını doyuruyor. Bugünlerde de yüzlerce flamingoya ev sahipliği yapan kıyı şeridi, evsel atıklar nedeniyle kirlenince bölgeye uğrayan su kuşlarının sayısında ciddi oranda azalma oldu.
'KUŞLARIN GÖÇ YOLLARI KİRLENDİ'
Bölgenin su kuşlarının göç yolu olduğunu söyleyen Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Sait Ağdacı, "Burası, İzmit Körfezi'nin en doğu ucu ve su kuşlarının göç yolu. Göç eden kuşlar burada konaklayıp, buradan sıcak bölgelere göç ediyorlar. Flamingolar bile burada konaklayıp göç yollarına devam ediyor. 2006 yılında burası korunaklı bölge ilan edildi ve İzmit Körfezi bu hale gelmeden önce de bu bölgede 169 çeşit su kuşu konaklıyordu. Şu anda da burada flamingolar var, yeşil başlı ördek var, boz ördek var, balıkçıl türler var. Burası bir çok kuş türüne yurtluk yapıyor. Bazı kuş türleri bu bölgede duraklıyorlar ve burayı mesken olarak tutuyorlar. Fakat şu anda denizin kirliliğini hep beraber görüyoruz, simsiyah bir deniz ve etrafta evsel atıklar, lastik, plastik cam ve evsel atıklar var buralarda. Kuşların göç yolları kirlendi. Yani tamamen bunlar insan eliyle, kendi kendimize biz kendi doğamızı, kendi çevremizi hem kendimiz için yaşanamaz hale getiriyoruz hem de diğer canlılar için yaşanmaz hale getiriyoruz" dedi.
'KİRLİLİK NEDENİYLE KUŞ SAYISI AZALDI'
Bölgede yaşanan kirliliğin eko sistemi ciddi anlamda etkilediğini ifade eden Ağdacı sözlerini şöyle sürdürdü:
"Burada bulunan 169 kuş çeşidi kirlilikten dolayı altı, yedi çeşide indi. Burada konaklayan kuşlarımızın sayısı çok azaldı. Buradaki kirlilik, ciddi anlamda ekosistemi etkiliyor. Bu gidişle bu kuşları da burada göremeyeceğiz. Atık su arıtma tesisleri yapılıyor, belli bir takım temizleme çalışmaları yapılıyor ama maalesef yetersiz kalıyor. Körfez günden güne kirlenmeye devam ediyor. İnsan eliyle kirlenmeye devam ediyor burası, hafriyat atıklarını elimizde ne varsa her elimize geçeni deniz kenarına, denize atıyoruz. Körfez'e gelen gemilerin basmış oldukları sintina atıkları neticesinde de simsiyah bir su ile karşı karşıyayız ve bu hayvancıklar da burada konaklamak zorundalar. Bu gidişle yakında bu kuş türlerini de burada göremeyeceğiz."
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İzmit Körfezi'nde göçmen kuşların cenneti kirlendiİzmit Körfezi'nde göçmen kuşların cenneti kirlendiİzmit Körfezi'nde göçmen kuşların cenneti kirlendiİzmit Körfezi'nde göçmen kuşların cenneti kirlendi

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