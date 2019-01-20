İzmit Körfezi'nde kaçak avcılıkla mücadele

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Körfezi'nde saz ekilerek oluşturulan sulak alanda kaçak midye avı yapan 2 kişi, zabıta ekiplerince suç üstü yakalandı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, İzmit Fuarı arkasındaki sulak alanın, birbirinden farklı su kuşlarına ev sahipliği yaptığı belirtildi.

İlgili bakanlık tarafından da "sulak alan" ilan edilen bölgede, kaçak avcılıkla mücadele edildiği anlatılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 7 gün 24 saat gözetim altında tutulan alanda, kaçak avcılığa izin verilmediği bildirildi.

Açıklamada, zabıta ekiplerinin bölgede yapılan devriye faaliyetinde, amfibik sulak alan aracıyla kaçak avcıları yakaladığı belirtilerek, "Zabıta ekipleri, kaçak midye avcılığı yapan iki kişiyi yakaladı. Ekipler, kaçak avcılık yapan 2 kişi hakkında yasal işlem başlattı. Kaçak avcıların avcılıkta kullandıkları ekipmana el koyuldu. Avcıların topladığı yaklaşık 80 kilogram ağırlığındaki 4 çuval midye, zabıta ekipleri tarafından denize bırakıldı." ifadelerine yer verildi.

