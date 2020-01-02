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  4. İzmit Körfezi'nde kirliliğe neden olan gemilere 13 milyon lirayı aşkın ceza kesildi

İzmit Körfezi'nde kirliliğe neden olan gemilere 13 milyon lirayı aşkın ceza kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 15:07 | Son Güncelleme

İzmit Körfezi'nde kirliliğe neden olan gemilere 13 milyon lirayı aşkın ceza kesildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019'da yapılan denetimlerde İzmit Körfezi'nde kirliliğe neden olan 13 gemiye 13 milyon 3 bin 566 lira ceza uygulandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı denetim ekipleri, İzmit Körfezi'nde kirliliğe geçit vermemek için çalışmalar yürütüyor.

Kiralanan kontrol gemisi, Körfez'de gemilerden ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliğini takip ediyor. Benzer denetimler deniz kontrol uçağıyla da havadan gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda 2019 yılında 351 denetim yapan ekipler, 4'ü deniz uçağı denetimleri sırasında tespit edilen olmak üzere 13 gemiye 13 milyon 3 bin 566 lira ceza kesti.

Ekipler, genel çevresel kirlilik kontrollerini de yıl boyunca sürdürdü ve 618 denetim gerçekleştirdi. Bu denetimler sırasında olumsuzluk gözlenen 1172 olaya müdahale edildi, 142 olay da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirildi.

Çevre ekipleri ısınmadan kaynaklı yaşanan hava kirliliklerine karşı 2019 yılı içerisinde 174 iş yerini denetledi. İş yerleri denetimi sırasında hava kirliliğine neden olan 7 işletme tespit edildi ve bunlara para cezası verildi.

Çalışmalar kapsamında gürültü kirliliğine karşı da 660 denetim gerçekleştirildi. Gürültü kirliliğine neden olan 3 iş yerine de 36 bin 75 lira ceza uygulandı.

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Anahtar Kelimeler:
İzmit Körfezi Kirlilik para cezası

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