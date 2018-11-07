İzmit Körfezi'ndeki kirlilik

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, bir gemiden sızdığı tahmin edilen yakıtı temizleme çalışmaları devam ediyor.
Sızan sintine ve fuel oil nedeniyle oluşan deniz yüzeyindeki kirliliği temizleme çalışmaları, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme AŞ (İZAYDAŞ) ekipleri tarafından yürütülüyor.
Ekipler, denize bırakılan pet ve sosis bariyerleri toplayarak su yüzeyindeki kirliliği büyük oranda giderdi.
Kayalık alanlardaki atıkların ise daha sonra arındırılacağı belirtildi.
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