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İzmit Körfezi’ndeki kirlilikle ilgili açıklama:

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 14:50 | Son Güncelleme

İzmit Körfezi kıyısında oluşan kızıl görüntü sonrasında, Körfez’de hurda gemilerden kaynaklı kirliliğin oluştuğu yönünde haberlerin gündeme gelmesi sonrasında açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, görüntünün sebebinin doğal bir olay olan alg patlaması olduğunu duyurdu.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi ile ilgili gündeme gelen haberler sonrasında açıklama yaptı.

İzmit Körfezi kıyısında oluşan kızıl görüntü sonrasında, Körfez’de hurda gemilerden kaynaklı kirliliğin oluştuğu yönünde haberlerin gündeme gelmesi sonrasında açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, görüntünün sebebinin doğal bir olay olan alg patlaması olduğunu duyurdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi ile ilgili gündeme gelen haberler sonrasında açıklama yaptı. Körfezin kirlendiği yönünde haberlerin gündeme gelmesi sonrasında Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler harekete geçti. Yapılan denetimlerde kirliliğin nedeninin alg patlamasından kaynaklandığı açıklandı. Söz konusu kirliliğin, habere konu olan mevki’ide yer alan hurda gemilerinden kaynaklandığı iddiasını yerinde incelediğini açıklayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, haberlere konu olan mevki’ide yapılan incelemelerde söz konusu kızıl renkli görüntünün, Tübitak-MAM ile birlikte yapılan incelemeler sonucu kirlilikten değil, biyolojik bir durumdan kaynaklandığı anlaşılan alg patlaması olayı olduğu tespit edildiğini belirtti.

Durumun geçici olduğunu duyuruldu
İzmit Körfezi ve Marmara denizinde özellikle ilkbahar aylarında tekrarlayan bu olayın en önemli sebebinin özellikle yağışlar sonucu karadan azot ve fosfor gibi besin elementlerinin deniz ortamına girerek, fitoplankton türlerinin aşırı üremesine neden olmasından kaynaklandığını duyuran Büyükşehir, durumun geçici olduğunu duyurdu.

Denizde bulunan hurda gemilerin kirliliğe neden olmadığı belirtildi
Kirliliğin hurda gemilerden kaynaklandığı yönündeki iddialara da yapılan açıklamada cevap verildi. Gemilerin, hakkında yürütülen haciz işlemleri neticesinde süregelen mahkeme süreci bulunduğunun kaydedildiği açıklamada, söz konusu gemi ve deniz araçlarının kıyı tesisleri dışında kıyı alanlarına bağlanmalarına veya bulundukları yerden kaldırılmalarına yönelik iş ve işlemlerin ise İzmit Liman Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri çerçevesinde Kocaeli Liman Başkanlığı tarafından yürütüldüğü ifade edildi.

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