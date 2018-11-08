İzmit Körfezi'ndeki kirlilikle ilgili temizleme çalışması (2)

Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, gemiden sızdığı tahmin edilen sintine atığı ve fuel oil ile ilgili deniz yüzeyinde ve sahilde temizleme çalışmaları sürdürülüyor. İzmit Körfezi'nde, gemiden sızdığı tahmin edilen sintine atığı ile fuel oil nedeniyle deniz yüzeyi ve kıyı şeridinde kirlenme meydana geldi. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli Liman Başkanlığı, İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme (İZAYDAŞ) ekipleri deniz yüzeyinde biriken fuel oili temizlemek için ped atıp, yakıtın yayılmasını önlemek amacıyla bariyer çekme çalışmalarını sürdürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürü Birol Balcı, temizlik çalışmalarıyla ilgili "Temizleme çalışmalarını sürdürüyoruz. Deniz yüzeyine fuel oili çekmesi için pedler atıyoruz. Aynı zamanda fuel oilin yayılması için de bariyerlerle kaplıyoruz. Çalışmalarda sona yaklaştık" dedi.
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