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İzmit Körfezi'nin kirletilmesine 2,5 milyon lira ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 13:07 | Son Güncelleme

 İZMİT Körfezi'nde, Ro-Ro gemisinden denize yağ bırakılmasıyla ilgili 2 milyon 517 bin 825 TL'lik ceza kesildi.

İzmit Körfezi'nin kirletilmesine 2,5 milyon lira ceza

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT Körfezi'nde, Ro-Ro gemisinden denize yağ bırakılmasıyla ilgili 2 milyon 517 bin 825 TL'lik ceza kesildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı denetim ekipleri, İzmit Körfezi'nde, denizden ve havadan kontrollerde bulunuyor. Denizi kirlettiği tespit edilen, 'Neptune İthaki' isimli Ro-Ro gemisiyle ilgili ceza uygulandı. Gölcük'te bulunan limana yanaştırılan geminin, hidrolik yağ sızıntısı sonucu deniz kirliliğine neden olduğu belirlenerek, 2 milyon 517 bin 825 TL'lik idari para cezası kesildi. Limanda kirliliğin yaşandığı bölgeye bariyerler çekilerek, yağın dağılması engellendi.
Öte yandan bu yıl 10 gemiyle ilgili toplam 9 milyon 884 bin 339 TL'lik idari para cezası uygulayan denetim ekipleri, İzmit Körfezi'nde gemilerden ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliğini yakından takip ediyor.

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İzmit Körfezi'nin kirletilmesine 2,5 milyon lira cezaİzmit Körfezi'nin kirletilmesine 2,5 milyon lira cezaİzmit Körfezi'nin kirletilmesine 2,5 milyon lira cezaİzmit Körfezi'nin kirletilmesine 2,5 milyon lira ceza

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