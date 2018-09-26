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İzmit Körfezi'nin su altı yaşamı film olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 13:27 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce yürütülen proje kapsamında, İzmit Körfezi'ne gerçekleştirilecek dalışlarla elde edilecek su altı yaşamını ve canlı türlerini özetleyen kamera görüntülerinden film hazırlanacak - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, su altında gerçekleştirilen fotoğraf ve video çekim çalışmasına katıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce yürütülen proje kapsamında, İzmit Körfezi'ne gerçekleştirilecek dalışlarla elde edilecek su altı yaşamını ve canlı türlerini özetleyen kamera görüntülerinden film hazırlanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan'ın su altında gerçekleştirdiği fotoğraf ve video çekim çalışmasına katıldı.

Mavi Bayraklı Karamürsel Altınkemer Halk Plajı'nda, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, TSSF Çevre Kurulu Üyesi Mehtap Akbaş Çiftçi, Karamürsel Sualtı Sporları Derneği (KARSAD) Başkanı Salih Zeki Şirinoğlu ve Değirmendere Sualtı Sporları Topluluğu (DESSAT) Başkanı Murat Kulakaç ile aletli dalış gerçekleştiren Karaosmanoğlu, su altı görüntüleme yönetmeni Ceylan'ın çalışmalarına eşlik etti.

Dalışın ardından gazetecilere açıklama yapan Karaosmanoğlu, Ceylan ile yürüttükleri projede Karamürsel, Darıca, Körfez, Değirmendere, Başiskele, İzmit merkez, Gebze, Eskihisar, Hereke, Ulaşlı ve Seymen açıklarında fotoğraf ve video görüntüleri alabilmek amacıyla dalışlar gerçekleştirileceğini belirterek, İzmit Körfezi'nin su altı yaşamını ve canlı türlerini özetleyen kamera görüntülerinden film hazırlanacağını söyledi.

Karaosmanoğlu, dalışlar sırasında çekilen fotoğraflardan Türkçe, İngilizce ve Latince sergi gerçekleştirileceğini, bunun yanı sıra yapılacak sempozyumda hazırlanacak 30 dakikalık sunumun Tahsin Ceylan tarafından katılımcılara aktarılacağını kaydetti.

Çevre yatırımlarına 2004 yılından itibaren büyük önem verdiklerini ve kurulan arıtma tesisleriyle İzmit Körfezi'ne sahip çıktıklarını anlatan Karaosmanoğlu, "Özellikle İzmit Körfezi'nin arıtılmasına yönelik verdiğimiz çetin mücadele Türkiye'ye örnek oldu. Bu noktada en büyük atılımımız Karamürsel'den Darıca'ya kadar İzmit Körfezi'nde atıksu kolektör hatları inşa etmek oldu. Sadece 2017 yılında 123 milyon metreküp atıksu arıttık. Körfezimizde akvaryum gibi balık ve yaşam çeşitliliğin artması için çok çalıştık." diye konuştu.

- "İzmit Körfezi'ni ve Karadeniz sahillerimizi atık sudan kaynaklanan kirlilikten arındırdık"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, göreve geldikleri andan itibaren hedefleri olan İzmit Körfezi'nde "sıfır kirliliğe" ulaştıklarını söyleyerek, çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAMADER) ile yürütülen "İzmit Körfezi'nin Balıkçılığı ve Sürdürülebilir Hale Getirilmesi Projesi"nin bir yıl içinde tamamlanacağını dile getiren Karaosmanoğlu, "İzmit Körfezi'ni ve Karadeniz sahillerimizi atık sudan kaynaklanan kirlilikten arındırdık. Bunun sonucunda Karamürsel'de Altınkemer, Kandıra'da Kerpe, Cebeci, Bağırganlı ve Kumcağız olmak üzere 5 Mavi Bayraklı plajımızı halkımızın hizmetine sunduk." ifadelerini kullandı.

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