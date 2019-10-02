İzmit Körfezi’nin yalıları, boğazdakilere rakip oldu

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/DARICA (Kocaeli), (DHA)- İZMİT Körfezi’nde Körfez ve Darıca ilçeleri kıyılarında bulunan yalılar, fiyatlarıyla İstanbul boğazındaki yalılara rakip oldu. Yalıların fiyatları büyüklüklerine göre 1 milyon liradan başlayıp, 25 milyon liraya kadar ulaşıyor.

İzmit Körfezi’nin çevresinde 1800’lü yıllardan bu yana yapılan 100’ün üzerinde yalı bulunuyor. Körfez ilçesi Şirinyalı Mahallesi ve Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi'nde yoğunlaşan yalılardan en eskisi ise 1884 yılında Almanya İmparatoru Kaiser 2. Wilhelm’in Osmanlı İmparatorluğu’nu ziyareti dolayısıyla 2'nci Abdülhamit tarafından Hereke’de yaptırılan Kaiser Wilhelm Köşkü olarak biliniyor. Parçaları Yıldız Sarayı’nda üretilen ve gemiler ile bugün Hereke semti Hacı Akif Mahallesi sınırları içerisinde kalan bölgeye getirilerek montajı yapılan köşk, müze olarak hizmet veriyor. Şahıslara ait olan onlarca yalıda ise yaşam devam ediyor.

Körfezdeki yalılardan bazıları yakın tarihlerde satışa çıkarıldı. Yalılar, özelliklerine göre 1 milyon lira ile 25 milyon lira arasında alıcı buluyor. Yalılar arasında en pahalısı ise 25 milyon lira değeriyle Şirinyalı Mahallesi'nde bulunan Modern Yalı olarak biliniyor.