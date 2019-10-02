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İzmit Körfezi’nin yalıları, boğazdakilere rakip oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 12:52 | Son Güncelleme

İZMİT Körfezi’nde Körfez ve Darıca ilçeleri kıyılarında bulunan yalılar, fiyatlarıyla İstanbul boğazındaki yalılara rakip oldu.

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/DARICA (Kocaeli), (DHA)- İZMİT Körfezi’nde Körfez ve Darıca ilçeleri kıyılarında bulunan yalılar, fiyatlarıyla İstanbul boğazındaki yalılara rakip oldu. Yalıların fiyatları büyüklüklerine göre 1 milyon liradan başlayıp, 25 milyon liraya kadar ulaşıyor.

İzmit Körfezi’nin çevresinde 1800’lü yıllardan bu yana yapılan 100’ün üzerinde yalı bulunuyor. Körfez ilçesi Şirinyalı Mahallesi ve Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi'nde yoğunlaşan yalılardan en eskisi ise 1884 yılında Almanya İmparatoru Kaiser 2. Wilhelm’in Osmanlı İmparatorluğu’nu ziyareti dolayısıyla 2'nci Abdülhamit tarafından Hereke’de yaptırılan Kaiser Wilhelm Köşkü olarak biliniyor. Parçaları Yıldız Sarayı’nda üretilen ve gemiler ile bugün Hereke semti Hacı Akif Mahallesi sınırları içerisinde kalan bölgeye getirilerek montajı yapılan köşk, müze olarak hizmet veriyor. Şahıslara ait olan onlarca yalıda ise yaşam devam ediyor.

Körfezdeki yalılardan bazıları yakın tarihlerde satışa çıkarıldı. Yalılar, özelliklerine göre 1 milyon lira ile 25 milyon lira arasında alıcı buluyor. Yalılar arasında en pahalısı ise 25 milyon lira değeriyle Şirinyalı Mahallesi'nde bulunan Modern Yalı olarak biliniyor.

Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi’nde emlakçılık yapan Abdurrahman Yaşar, "1980-1985 yıllarında Darıca Bayramoğlu çok popüler bir yerdi. Burada dönemin zengin insanları, diplomatlar konut alırdı. Her birinin burada birer tane yalısı var. Özellikle 1999 depreminden sonra, buradan İstanbul'a doğru kaymalar oldu. Yalı sahipleri burada oturmuyorlar, ama bu yalıları da satmıyorlar. Çünkü benim düşünceme göre ihtiyaçları yok. Şu anda benim bildiğim kadarıyla 6-7 tane satılık yalı var. Bu yalıların fiyatları da 6- 7 milyon liradan başlıyor" dedi.

DİZİLER İÇİN KİRAYA VERİLİYOR

Yalıların genellikle dizi setlerine kiralandığını söyleyen Yaşar, şöyle konuştu:

"Yalılar için kişisel olarak kiralama talebi çok olmuyor. Ama burada dizi sektörü için çok fazla talep var. Çok fazla dizi için kiraya verdiğimiz yalı oldu. Özellikle Süreyya Yalçın’ın yalısında Güllerin Savaşı dizisi çekildi. Birkaç tane daha ünlü dizinin çekimleri burada yapıldı. Bu şekilde dizi sektörüne kiraya veriyoruz yalıları, ama kişisel olarak kiralama talebi çok olmuyor. Satın almak isteyen müşterilerimiz de oluyor, ama çok ciddi bir şekilde gelen olmuyor. Bu fiyatlardan çok fazla satış yapamıyoruz. İnsanlar artık Bayramoğlu’na yatırım yapmak istemiyor."

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