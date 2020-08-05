İzmit’te 3 bin yıllık tarih gün yüzüne çıkıyor

Göreve geldiği ilk günden beri İzmit’i turizmin cazibe merkezi haline getirmek için çalışan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Roma İmparatorluğu’na başkentlik yapmış ve 3 bin yıllık geçmişi bulunan Nicomedia’yı gün yüzüne çıkarmak için harekete geçti. Başkan Hürriyet bu kapsamda, Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük, Oxford Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuna Şare Ağtürk, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Müzeler Daire Başkanı Bülent Gönültaş ve Müzeler Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Dilek Karakuzu ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Hürriyet, İzmit’in büyük bir tarihe sahip olduğunu belirterek, “İzmit’in 3 bin yıllık tarihini ortaya çıkarmak göreve geldiğimizden beri üzerinde durduğumuz bir konuydu. Pandemi süreciyle ara versek de şimdi tekrar harekete geçtik. Çünkü biz büyük bir tarihin üzerinde oturuyoruz. Tüm dünyada oldukça revaçta olan kültür turizminin İzmit’e katkıları çok büyük olacaktır. Bakıldığı zaman ülkeye en çok döviz bırakan konu kültür turizmi olarak karşımıza çıkıyor. Tarihe baktığımızda Roma’ya başkentlik yapmış olan Nicomedia’nın üzerine oturmak bizim için büyük bir zenginlik. Biz bu projeyi ve çalışmaları detaylandırırken kendi kafamıza göre değil alanında uzmanlarla birlikte hareket ediyoruz. Biz sadece bu projede değil de bütün projelerimizde alanında uzman kişilerle çalışıyoruz. Herkesin bildiği üzere daha önce yapılan araştırmalar ve incelemelerde Çukurbağ’da bulunan tarihi kalınlarla birlikte İzmit’in büyük bir başkente, büyük bir imparatorluk sarayına ev sahipliği yaptığı belirlenmişti” dedi.