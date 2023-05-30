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  4. İzmit'te acı olay! Temizliğe gittiği evin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti

İzmit'te acı olay! Temizliğe gittiği evin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti

30.05.2023 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde temizlik yapmaya gittiği evin balkon camlarını silen kadın, dengesini kaybederek beton zemine düştü. 48 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Acı olay bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmit'teki olay, Kozluk Mahallesi Orduevi Sokak üzerindeki 7 katlı apartmanın 3’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerife Soysal (48) temizlik yapmak için 3. kattaki daireye gitti.

3. KATTAN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Soysal, balkon camlarını sildiği esnada bir anda aşağıda bulunan beton zemine düştü. Soysal’ı hareketsiz şekilde yerde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri adrese sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Şerife Soysal’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Soysal’ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

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Polis ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri alırken olayın yaşandığı balkonda ve sokakta incelemelerde bulundu. Evli ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Şerife Soysal’ın düşme anları anbean bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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