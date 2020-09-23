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İzmit'te Atatürk maskını çalan kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 14:04 | Son Güncelleme

İzmit'te Sanat Sokağı’ndaki anıttan Atatürk maskını çalan M.B.B. (37) polis tarafından yakalanarak, adliyeye sevk edildi.

İzmit'te Atatürk maskını çalan kişi yakalandı

İzmit Ömerağa Mahallesi Sanat Sokağı’ndaki anıttan Atatürk maskını kimliği belirsiz bir kişi zorlayıp, yerinden sökerek çaldı. Maskın çalındığını fark eden, aynı sokakta standı olan Atatürkçü Düşünce Derneği İzmit Şubesi Başkanı Ahmet Kavas, önce temizlik amacıyla alınmış olduğunu düşünerek İzmit Belediyesi'ni aradı.

Belediyenin böyle bir işlem yapılmadığını söylemesi üzerine polise haber veren Kavas, Saraybahçe Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, yoldan geçen bir kişinin, Atatürk maskını yerinden söktüğünü, daha sonra yere düşen maskı alan kişinin kayıplara karıştığını belirledi. Ekipler, Atatürk maskını kırarak çalan kişinin M.B.B. olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyon ile gözaltına alınan M.B.B., Saraybahçe Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çalınan Atatürk maskı ise bulunamadı.

Maskın yenisi yapılana kadar yerine üzerinde Atatürk resmi olan Türk Bayrağı asıldı.

(DHA)


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