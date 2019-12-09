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İzmit'te halk otobüsü ile tanker çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 13:04 | Son Güncelleme

İzmit'te halk otobüsü ile tanker çarpıştı. Halk otobüsünün devrildiği kazada, yaklaşık 20 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi otogar sapağında özel halk otobüsü ile tankerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 20'e yakın kişi yaralandı.

Kaza 12.00 sıralarında İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali sapağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali çıkışında tanker ile çarpışan özel halk otobüsü yan yattı.

Yan yatan otobüs içerisinde bulunan yolculardan ilk belirlemelere göre 20'ye yakın kişi yaralandı.

İtfaiye ve çevredekilerin yardımıyla otobüsten çıkarılan yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
izmit Kaza

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
allahim.sen koru.ins kimseye birşey olmamiştir.
allah şifa versin
bu izmitliler deli gibi araç kullanıyorlar trafikte bildiğin rodeo edası var çok normal
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