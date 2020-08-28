İzmit'te hareketli anlar! Polisten kaçarken otomobilden atladı

Olay, dün saat 18.30 sıralarında İzmit Kent Meydanı’nda yaşandı. İstanbul’dan çaldıkları otomobille kente gelen M.Ç. ve S.A.T.'ye, polis ekipleri ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak 2 şüpheli otomobille kaçmaya başladı. Polisin peşlerine takıldığı şüpheliler, trafiğe kapalı İzmit Kent Meydanı’na girince, hareket halindeki otomobilden atladı. Otomobil, sürücüsüz bir şekilde 50 metre giderek, reklam panosuna çarpıp,durdu.

Yaya olarak kaçan M.Ç. ve S.A.T. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

‘Oto hırsızlığı’ suçundan çok sayıda sabıka kayıtları olduğu belirlenen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılan otomobilin geçen ay İstanbul'dan çalındığı, üzerindeki plakanın sahte olduğu belirlendi.

(DHA)



