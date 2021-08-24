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İzmit'te iğrenç olay! 13 yaşındaki erkek çocuğa cinsel içerikli mesaj atıp fotoğraf istedi

24.08.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit'te akrabası olan 13 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel içerikli mesajlar göndererek, uygunsuz fotoğraflar isteyen Ç.B. (40) tutuklandı.

İzmit'te iğrenç olay! 13 yaşındaki erkek çocuğa cinsel içerikli mesaj atıp fotoğraf istedi

İzmit'te oturan P.A., 13 yaşındaki oğlu A.K.’nin gece geç saatlerde telefonu ile mesajlaşmasından şüphelendi. Okuma yazma bilmeyen anne P.A., cep telefonundaki uygunsuz fotoğrafları ve mesajları gördü. P.A., mesajları kardeşine göstererek okumasını istedi. Mesajlardaki uygunsuz içerikler olduğunu öğrenen P.A., oğluyla konuştu. Bunun üzerine A.K. annesine, Ç.B.’nin kendisine, "Annen banyoya girdiğinde telefon kameran ile onu çek ve bana gönder, annenin iç çamaşırlarının resmini çek ve bana gönder" şeklinde mesajlar attığı ve "Cinsel organını göster bakayım" diyerek sürekli olarak kendisini rahatsız ettiğini anlattı.

P.A. oğlunu da yanına alarak emniyete gidip şikayetçi oldu. Anne ve oğlunun Çocuk Şube Müdürlüğü’nde ifadelerinin alınmasının ardından Ç.B. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Ç.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar İzmit taciz
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
pisliiiiikkkkk iğreeeennnç yaratik.Çoluğu çocuğu rahat birakin
rezil adam!!! sürün cevaevinde
kime güveneceğiz şaşırdık gerçekten akraba bunu yaparsa gerisini ne düşünelim lafa gelince Müslümanız ama icraata gelince insanlıktan bile yoksunuz hergunher saniye ayni haberleri alıyoruz

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