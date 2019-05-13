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İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 12:53 | Son Güncelleme

İzmit'te, ismi öğrenilemeyen kadın, iskeleden denize atladı. İskelede demirli tur teknesinde bulunan görevli, denize atlayarak, kadını boğulmaktan kurtardı.

Olay, sabah saatlerinde, İzmit Marina'daki iskelede meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kadın, iskeleye gelerek, kenara oturduktan bir süre sonra denize atladı. Marinada bulunanlar ve tur teknesindeki kişiler, yardıma koşarak, bağırarak, çevredekilerden yardım istedi. Bu sırada tur teknesinden çıkan görevli, hemen denize atlayıp, yüzerek, denizde çırpınan kadına ulaştı. İskelede bulunanlar ise can simidi attı. Kadın, iskeleye çıkarılırken, boğulmaktan kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan kadın, tedaviye alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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izmit marina

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Kadını kurtaran adamın hayatı değişti. Artık onun sorunlarıyla ilgilenecek ve ona da bakacak. Mecbur..
ülke dibe vurdu. haaala görmemezlikten gelen bi kısım var..ne yazık
devletin herkese yüzmeyi öğretmesi, sağlıklı yaşamaları için yeşil alan ve havuzlar vs spor alanları yapması lazım. kaç yaşına geldik dogru düzgün yüzmeyi bilmiyoruz. kurtaralım desek biz de ölürüz
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