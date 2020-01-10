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  4. İzmit’te masaj salonuna fuhuş baskını! Gözaltına alındılar

İzmit’te masaj salonuna fuhuş baskını! Gözaltına alındılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 14:45 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin merkez İzmit ilçesinde, masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişi, 'fuhşa aracılık ve yer temin etmek' suçundan gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden reklam yaparak fuhuş yaptırıldığı iddiasıyla ilçedeki bir masaj salonunu takibe aldı.

Salona müşteri olarak giden çok sayıda kişinin ifadesine başvuran polis, düzenlenen operasyonla C.Ö., A.A. ve Ç.A.'yı 'fuhşa aracılık ve yer temin etmek' suçundan gözaltına aldı.

Fuhuş yaptığı tespit edilen 2 kadın, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan 2’si kadın 3 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmit Kocaeli fuhuş masaj salonu

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