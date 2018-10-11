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İzmit'te şaşkına çeviren görüntü

İLGİNÇ HABERLER  | 11.10.2018 19:23 | Son Güncelleme

İzmit'te kaydedilen görüntülerde, bir işçinin rögar kapağından içeri sarktığı görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü.

İzmit'te kaydedilen görüntülerde, bir işçi rögar kapağından içeri sarkık bir şekilde görülüyor. İş güvenliği için yapılan uygulama ise izleyenleri şaşırttı. İşte o anlar...

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Anahtar Kelimeler:
izmit iş güvenliği

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