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İzmit'te sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, koronavirüs çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2020 17:22 | Son Güncelleme

İzmit'te sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Binnur Çetinkaya’ya koronavirüs şüphesiyle yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Hastanede tedaviye alınan kadının eşi Tevfik Çetinkaya, kendi test sonucunu beklediğini belirterek, 'evde kal' çağrılarının önemini vurguladı.

İzmit'te sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, koronavirüs çıktı

İzmit’te yaşayan Tevfik Çetinkaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla eşi Binnur Çetinkaya’nın koronavirüs nedeniyle hastanede tedaviye alındığını duyurdu. Çocukları ve kendisinin evde karantinada olduğunu belirten Çetinkaya, herkesin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

ÖKSÜRÜK VEYA ATEŞ GİBİ BELİRTİLER YOKTU

Eşinde öksürük veya ateş gibi belirtiler olmadığını belirten Çetinkaya, yapılan 'Covid-19' testinin pozitif çıktığını kaydetti. Eşinin hastaneye sırt ağrısı nedeniyle gittiğini aktaran Tevfik Çetinkaya, kendi test sonucunu beklediğini belirtti.

"SIRT AĞRISI İÇİN GİTTİ, KORONAVİRÜS ÇIKTI"

Çetinkaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu hastalıkla ilgili bir tecrübemizi aktaracağız. Başımıza geldi. Eşim bu virüsü kaptı. Hastanede kendisi. Bu hastalığın sadece ateş ve öksürük belirtileri yok. Eşim sırt ağrısı için gitti. Tahliller yapıldı. Sonuç koronavirüs pozitif çıktı. Arkadaşlar evinizde kalın" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs izmit Binnur Çetinkaya Covid-19

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