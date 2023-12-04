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İzmit'te şüpheli ölüm: Tabancayla vurulmuş halde bulundu! İntihar mı, cinayet mi?

04.12.2023 16:59 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tabancayla vurulan Sibel Kayman hayatını kaybetti. Genç kadının şüpheli ölümü üzerine, erkek arkadaşı M.K. gözaltına alındı. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu ise araştırılıyor.

İzmit'te şüpheli ölüm: Tabancayla vurulmuş halde bulundu! İntihar mı, cinayet mi?

Dehşete düşüren olay, sabaha karşı Erenler Mahallesi Akçakoca Konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. kız arkadaşı Sibel Kayman’ın evine geldi. İkili arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, tabancanın ateşlenmesi neticesinde Sibel Kayman göğsünden, M.K. ise kolundan yaralandı.

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112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Kayman’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. M.K. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu ise araştırılıyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Kocaeli
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